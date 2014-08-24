استادان هنر همدانی تجلیل شدند/ تمبر یادبود بوعلی سینا رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکم شهریور مصادف با زاد روز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک به نام روز همدان نامیده شده و از این رو برنامه های مختلف در این روز و به مناسبت روز همدان و بزرگداشت مقام ابن سینا در همدان برگزار شد که این برنامه ها با ادای احترام به مقام شامخ بوعلی آغاز و در انتها به برگزاری جشن روز همدان در شامگاه شنبه پایان یافت.

شامگاه شنبه به مناسبت بزرگداشت روز همدان و مقام حکیم و فیلسوف بوعلی سینا مراسم جشنی در آرامگاه بوعلی همدان با حضور مسئولین استانی، استاندار همدان و معاونین و جمع کثیری از هنرمندان استان همدان، گردشگران و مردم همدان برگزار شد.

متولی برگزاری جش روز همدان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان بود، محوطه آرامگاه بوعلی با بنر هایی با شعار جشنواره تابستانی همدان" هگمتانه خانه خودتانه" و بنرهایی که با مضمون بزرگداشت روز همدان و زاد روز بوعلی سینا و روز پزشک مزین شده بود.

مانیتور بزرگی در برابر تماشاچیان قرار گرفته بود که تصویر مراسم را به نمایش می گذاشت، این مراسم ابتدا با ادای احترام به مقبره بوعلی سینا آغاز شد که تعدادی خانم و آقا که لباس های سنتی همدان را برتن داشتند فانوس به دست و با حرکت از روی پله های مقبره آرامگاه و با پخش موسیقی دور مقبره بوعلی سینا چرخیدند و پس از ادای احترام به مقام بوعلی سینا فانوس ها در کنار مقبره بوعلی سینا قررار دادند که صحنه زیبا یی را به وجود آورده بود.

سنی که برنامه روی آن اجرا می شد با صنایع دستی همدان، سفال و منبت و گلیم به زیبایی تزیین شده بود و همچنین در روبروی حضار تعدادی از هنرمندان صنایع دستی استان همدان هر کدام بر روی میز مشغول هنر نمایی بودند و هر کدام یکی از آثار صنایع دستی استان را به نمایش گذاشته بودند که شامل سفالگری، تراش سنگ های قیمتی، طلا کاری روی شیشه و معرق کاری بود.

اجرای این برنامه علاوه بر مجری همدانی توسط حیاتی گوینده تلویزیون ایران انجام می شد که حضور وی و صدای به یاد ماندیش حضار را بیش از پیش به وجد آورده بود.

رونمایی از تمبر یاد بود بوعلی سینا که توسط یکی از استادات همدانی به نام پرنیان ساخته شده بود و جنس آن از شمش خالص بود از جمله برنامه ها بود که با حضور استاندار همدان، نماینده ولی فقیه در استان و رئیس بنیاد بوعلی رونمایی شد.

اما برپایی جشن روز همدان بهانه ای بود که از مفاخر و بزرگان و هنرمندان همدانی که در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی پیشکسوت و نمونه هستند تجلیل شود.

یوسف آزادیان پیشکسوت رشته اسکی و کوهنوردی، یحیی دولتی دکتر دارو ساز و فوق تخصص بیماری های پوستی، محمد علی زلفی گل دانشمند، از کسانی بودند که برای تجلیل به روی سن دعوت شدند و همچنین از علی سجادی رئیس انجمن خوشنویسان اسد آباد،استاد مراد حنیفه سنگ تراش بنای بوعلی، عباس دلزنده استاد مهارت در گره چینی، استاد اکبر نظری سنگ تراش بنای بوعلی، حاج محمد رنجبران معمار ساخت بناهای سنتی، محمد رحیم مسکین بنیانگذار مکتب قرآن امام زمان (عج) و استاد حسین خیر اندیش پروفسور طب سنتی از بزرگان و مفاخر استان همدان بودند که از آنها تجلیل شد.

اما این مراسم نیز همانند سایر مراسم ها دارای سخنران بود که معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در جمع حضار گفت: یکم شهرویور ماه مصادف با سه رویداد بزرگ فرهنگی و تاریخی از جمله زاد روز بوعلی سینا، روز پزشک و روز همدان است که هر کدام دریایی از دانش و معرفت را در خود نهفته دارد.

محمد ابراهیم الهی تبار با بیان اینکه امیدواریم پاسدار حریم حرمت این روز و دانش و فرهنگ باشیم، بیان داشت: این هفته، هفته دولت آغاز می شود و بی تردید ملت ایران شاهد تلاش و مجاهدت دولت مردان در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و موفقیت در عرصه های داخلی و خارجی بودند.

وی اظهار داشت: ایران اسلامی با هدایت مقام معظم رهبری و همسویی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مدارج توسعه را در عرصه علمی و فرهنگی و اجتماعی طی خواهد کرد.

بعد از سخنرانی کوتاه معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همدان که چند ماهی بیشتر نیست سکان این سازمان را بر دست گرفته است، با بیان اینکه نمی خواهد وقت اجرای برنامه ها را بگیرد با اشاره به شعار جشنواره تابستانی همدان، سخنرانی خود را تنها به یک بیت شعر که سروده خودش بود بسنده کرد و گفت: میگیم بشتان که هگمتانه خانه خودتانه، پای همتان روی چشمامانه اینجا خانه خودتانه.

اجرای گروه سرود آوای الوند، موسیقی سنتی از شهرستان های نهاوند، اسد آباد و کبودر آهنگ که فضای شاد و با نشاطی را برای مردم به وجود آورده بود از جمله برنامه هایی این شب بود و اما در بین برنامه ها حمل سبد هاییی از سوغات همدان با پخش موسیقی توسط افرادی با لباس های محلی همدان از دیگر ابتکارات این جشن بود که به زیبایی انجام شد که هر نفر نمونه ای از سوغات مختلف همدان مانند، کماج، انگشت پیچ، سنل، کشکمش، گردو، حلوه زرده و غیره را در ظرف های سفالی زیبا حمل می کرد و بعد از نشان دادن به تماشاچیان آن را بر روی سن می گذاشت.

شهردار همدان نیز در این مراسم بر روی سن رفت و گفت: همدان گذر گاه تاریخ و مدنیت است و گنجینه ای از ادب و تمدن بوده که نام آورانی همچون بوعلی سینا و ملا علی آخوند شوندی همدانی، عین القضات همدانی و ده ها تن دیگر را در خود جای داده است.

مصطفی رسولی همدان را پنجمین شهر تاریخی گردشگری کشور عنوان کرد و افزود: توانمندی های علمی و اخلاقی همدان باعث شده است که همدان مامن کسانی باشد که به تعهد و تلاش شهره هستند.

وی با اشاره به اینکه در همدان آثار تاریخی و باستانی زیادی در کنار الوند و گردشگاه های مختلف وجود دارد، اظهار داشت: یکم شهریور ماه همزمان با سالروز ولادت بوعلی سینا روز همدان نامگذاری شده است که فرصت مغتنمی برای گرامیداشت روز همدان است.

شهردار همدان با بیان اینکه باید در این روز تعالی فرهنگ پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین به روشنی نشان داده شود، گفت: برنامه های متنوعی از سوی معاونت فرهنگی شهرداری برای این روز در نظر گرفته شده است که با توجه به نامگذاری سال به نام اقتصاد فرهنگ همراه باعزم ملی و مدیریت جهادی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.

رسولی با بیان اینکه روز همدان در واقع روز مدیریت شهری است، اظهار داشت: برای این هفته برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است که با ایجاد نشاط و شادی در بین شهروندان به شهروندان در زمینه ارائه آموزش های شهروندی و شهر همدان داده می شود.

شهرار همدان در پایان سخنان خود از افتتاح دبیرخانه بنیاد همدان شناسی خبر داد و گفت: این دبیرخانه در این هفته افتتاح می شود.

ادامه مراسم جشن روز همدان اجرای موسیقی با شعر محلی همدانی و سرود تولیدی میراث فرهنگی در باره بوعلی سینا بود.

با توجه به اهمیت روز همدان و از سویی بزرگداشت این روز و شناساندن جایگاه همدان باید اذعان داشت که برای برگزاری برنامه ای منسجم و یکپارچه باید همه ارگان های متوی برای پاسداشت این روز تلاش کنند و از طرفی نباید برنامه ها و معرفی همدان تنها منوط به یک روز باشد چرا که پیشرفت و توسعه همدان در همه زاوایایی فرهنگی، اقتصادثی و اجتماعی نیاز مند برنامه ای منسجم و پایدار در تمام سال است.