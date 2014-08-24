حال بد این روزهای مورموری/ شهر محرومی که نداشته های خود را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مورموری کانون توجهات رسانه های کشور را به خود جلب کرده، نه از این نظر که شناخته شده باشد، از این نظر که بیش از 550 بار لرزش باعث جلب توجه این منطقه در کشور شده است.



مورموری با هشت هزار نفر جمعیت در فاصله 55 کیلومتری آبدانان و 210 کیلومتری شهر ایلام قرار دارد و یکی از بخشهای محروم استان ایلام به شمار می رود و از قدیم با مشکلات مهم دسته و پنجه نرم می کند که در زلزله اخیر نداشته های خود را نیز از دست داد.



مورموری، که حتی برای خود هم استانی هایش نه نا آشنا بلکه گمنام بود و اینک زلزله ناجی نام مورموری برای معروف شدن شده است، لرزشی که اگر بزرگی و قدرت آن به اندازه 6 ریشتر نبود به حتم هنوز هم نام مورموری در زیر خروارها آوارِ محرومیت و دورافتادگی باقی می ماند.



مورموری شهری است که با فاصله 50 کیلومتر بین شهر آبدانان و شهر دهلران است که ساکنان آن از طایفه بزرگ کایدخورده و گویش آنان لری است.



وجود منابع گاز، نفت، گوگرد و آب دریاچه سد کرخه را می‌توان به عنوان قابلیت‌های بالقوه برای توسعه این شهر دانست و موموری از جمله قطبهای کشاورزی استان ایلام است.



زیبایی های مورموری



سنگ سیلای مورموری یکی از جاذبه های منحصر به فرد مورموری است و این گور دخمه در دل صخرهای رسوبی (توئر) منطقه با ورودی مربعی شکل نمایان است که ارتفاع دهانه مقبره سنگ سیلا بیش از دو متر و پنجاه سانتی متر و رو به جنوب غربی و به سمت خورشید است.



درون این مقبره صیقلی و دارای یک برآمدگی تراش خورده برای خواباندن اجساد ویک طاقچه کوچک به ارتفاع 20 در10 سانتی متر برای روشن کردن شمع و یا هر وسیله دیگر به چشم می خورد.



سنگ سیلا مربوط به دروه ساسانیان و اقوام ایرانی ساکن در شهر مورموری است که به نوعی حکایت از کفن و دفن آیین های مختلف ایرانی(سوشیانس-اعتقاد به آخرت) دارد.



این گور دخمه به شماره 7971 و در 17 اسفند 1380 در آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و متعلق به عصر ساسانی وبه نوعی نحوه کفن و دفن مردگان را در ایران قبل از اسلام نشان می دهد.



غار گچ زاغ مورموری که در ده کیلومتری جنوب شرقی مورموری قرار دارد از زیباترین منظره طبیعی استان است که تا عمق 220 متری آن توسط غارنوردان آبدانانی پیموده شده است.



مشکلاتی که قبل از لزله هم وجود داشت



لرزش های مکرر و پی در پی آن هم با قدرت بسیار مورموری را نه تنها در استان و ایران بلکه در دنیا شناسانده است و اهالی مورموری مانند هر جای دیگر دنیا که با چنین حادثه ای مواجه می شوند از وقوع آن ناراحت و نگرانند اما شاید در کنار این همه نگرانی، آوارگی و بی خانمانی سوسوی شادمانی ای نیز در دلشان چشمک می زند، شادی عجیب تر از خود زلزله و دلیل آن این است که تنها زلزله بود که می توانست واسطه ای شود برای کشاندن مسئولان به این شهر تا نظاره گر مشکلات آمیخته با خون اهالی آن شوند.



مردم این شهر مدت هاست با مشکلاتی با ریشتری بسیار قویتر از زلزله 27 مرداد دست و پنجه نرم می کنند.



دل های مردم این شهر سال هاست بر روی گسل های فقر، خشکسالی، بیکاری، نداشتن آب آشامیدنی مناسب و برق و پزشک و نبود راه ارتباطی و... لرزان و رقصنده است.



مشکلاتی که هیچگاه در هیچ رسانه و خبر و گزارشی و از سوی هیچ مسئولی مورد توجه قرار نگرفت و مشکلاتی که شاید تنها امید مردم نه برای حل آنها بلکه حداقل برای رساندنشان به گوش مسئولین کشوری در میانه بازی های قدرت یابی برخی از مسئولین این شهر بر سر طایفه بازی و تعصب های قبیله ای رنگ باخته است.



ولی حالا زلزله قویتر و ماهرانه تر از هر کسی مشکلاتش را فریاد زده است و خود را شناسنامه آن کرده است و اهالی این شهر از این بابت خود را مدیون زلزله می دانند و اکنون مورموری باز هم همانند گذشته در مقابل این سختی ها،آوارگی و گرمای 50 درجه و گرد و خاک صبر را پیشه می کند چرا که تنها مشکلی به مشکلاتشان اضافه شده است و این مردم به خو گرفتن با مشکلات عادت دیرینه دارند. اما ای کاش برای تراژدی محرومیت های این مردم اکنون گوش ها شنوا و دست های مسئول به کار شود و نه آن که باز هم حادثه ای طبیعی فریاد زن بدبختی های آن شود.



ولتاژ ضعیف برق شهر مورموری این سه سال است که به صورت لاک پشتی از سوی مسئولان امر پیگیری می شود و به محض اینکه تابستان تمام می شود، این پروژه به امان خدا رها می شود و هرو قت دوباره تابستان شروع می شود مسئولان امر شروع به کار می کنند مثل الان که با نصب چند تیره برق بتونی ، مردم را بی جهت امیدوار می کنند.



تمام خانه های شهر مورموری و روستاهای اطراف، خصوصا خود شهر مورموری و روستای سیاهگل دچار خسارات با درصد های مختلفی شده اند(10 تا 100درصد) اما همه خانه هایی که اسکلت بندی و شناژبندی نبوده اند دیگر غیر قابل سکونت هستند.



همه مردم شهر مورموری تا امروز در خارج از منازل به سر برده و در خیابان ها و فضاهای آزاد شهر چادر زده و اسکان یافته اند و هنوز هم در خیابان ها به سر می برند.

توزیع 12 هزار چادر گروهی در مناطق زلزله زده

محمد سلیمانی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام از توزیع 12 هزار چادر گروهی در مناطق زلزله زده آبدانان، مورموری، روستاهای اطراف و شهرستان دهلران خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت: کار توزیع چادرها از روز دوشنبه 27 مردادماه در این مناطق آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

سلیمانی ادامه داد: با توجه به وقوع پس لرزه های پرشمار در شهرستان های آبدانان و دهلران و مناطق اطراف آن ها، بیشتر منازل مسکونی خالی از سکنه شده و مردم برای در امان ماندن اکنون در فضاهای باز و خیابان ها سکونت دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر ایلام توزیع 56 هزار بطری آب معدنی و 21 هزار قوطی کنسرو را از دیگر اقدام های این دستگاه امداد و نجات برای کمک به زلزله زدگان آبدانانی و دهلرانی عنوان کرد.

زمین لرزه‌ها در ایلام تا 2 ماه ادامه دارد

معاون پیشگیری و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تا دو ماه آینده زمین لرزه‌ها در ایلام ادامه دارد و در حال حاضر تمام شریانهای حیاتی در مناطق آسیب دیده متصل شده و بطری‌های آب نیز در بین زلزله‌زدگان توزیع شده است.

مرتضی اکبرپور بیان داشت: به مردم عزیز این شهرستان و بخش مورموری اطمینان می دهم در کمترین زمان ممکن برای رفع مشکلات مردم زلزله زده از طریق هیات دولت تصمیم جدی اتخاذ خواهد شد.

تمام امکانات در مورموری

محمدرضا مروارید استاندار ایلام نیز گفت: همه امکانات جمعیت هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران ایلام از حیث تجهیزات و نیرو همچنان در مناطق زلزله زده مستقر است و گروه های امداد و نجات، پزشکی، بهداشتی و درمانی و... در آمادگی کامل بسر می برند.

وی گفت: پیش بینی و تمهیدهای لازم در صورت وقوع زمین لرزه های بزرگ تر و شدیدتر، از همان آغاز حادثه در هفته گذشته اتخاذ و اندیشیده شده است و به طور قطع مانند حادثه نخست با مدیریت منطقی و عالی بحران سعی خواهد شد کمترین آسیب و خسارت به مردم و زندگی آنان وارد شود.

استاندار ایلام گفت: وضعیت مناطق زلزله زده شهرستان های آبدانان و دهلران پس از گذشت پنج روز از وقوع حادثه اکنون و به تدریج به سمت آرام و عادی شدن پیش می رود.

ترمیم مدارس قبل از بازگشایی

سعید هژبری مدیر کل نوسازی مدارس استان ایلام گفت: با هماهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان و منطقه در خصوص اصلاح و ترمیم آسیبهای مدارس قبل از باز گشایی مدارس اقدام خواهد شد.

هژبری گفت: برای مدارس زلزله زده مورموری با هماهنگی آموزش وپرورش طرح ساماندهی جدید انجام خواهد شد تا خللی دربازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید بوجود نیاید.

وی با اشاره به اینکه تعداد کل مدارس شهرستان آبدانان 107 فضای آموزشی است، گفت: از این تعداد فضاهایی که در دو دهه اخیر احداث شده اند کاملا سالم و فاقد آسیب سازه ای است.

مدیر کل نوسازی مدارس همچنین گفت: از تعداد 8 باب فضای آموزشی که در طول سالهای 90 تا 93 مقاوم سازی شده اند پس از زلزله های پی در پی در شهرستان آبدانان ومنطقه مورموری هیچگونه آسیبی بر آنها وارد نشده است.

هژبری گفت: در سال 89 بر روی فضاهای آموزشی قدیمی شهرستان آبدانان مطالعات مقاوم سازی به عمل آمد و15 فضای آموزشی به عنوان فضای فرسوده تعیین و جهت عدم استفاده به آموزش و پرورش ابلاغ شده اند که پس از وقوع زلزله اخیر این 15 فضای آموزشی دچار آسیبهای سازه ای شده اند و زلزله صحت مطالعات آنها را تائید کرده است.

وی گفت: در بخش مورموری جمعا 21 فضای آموزشی وجود دارد که از این تعداد 15 فضا قبلا فرسوده وغیر قابل استفاده اعلام شده وهم اکنون آن فضاها دچار آسیب گردیده اند.