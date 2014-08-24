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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۵۹

در صحن علنی مجلس؛

رئیس کمیسیون اصل 90 وعضو هیات نظارت برمطبوعات امروز انتخاب می‌شوند

رئیس کمیسیون اصل 90 وعضو هیات نظارت برمطبوعات امروز انتخاب می‌شوند

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس با عنوان ناظر شورای نظارت بر صدا و سیما و یک نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مطبوعات در دستور کار خود دارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با حضور 194 نماینده و به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

بر این اساس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و گزارش اجتماعی درباره طرح یک فوریتی الحاق سه بند به مواد 2 و 4 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد.

همچنین انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مطبوعات دستور کار دیگر امروز نمایندگان در صحن علنی است.

همچنین انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 دستور کار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

نمایندگان امروز همچنین بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جامع کاداستر و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور را در دستور کار خود دارند.

کد مطلب 2355923

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