به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسن روحانی امروز یکشنبه ضمن بازدید از سازمان هوایی کشور در مراسم روز صنعت دفاعی کشور حضور یافت و از چهار پروژه صنعت هوایی کشور رونمایی کرد.

«پهپاد رهگیر کرار 4»، «موشک قدیر»، «موشک کروز دریایی نصر بصیر» و «پهپاد فتوگرامتری مهاجر 4» (سامانه نقشه برداری هوایی) چهار پروژه ای است که توسط رئیس جمهور رونمایی شد.

بنا بر این گزارش «پهپاد رهگیر کرار 4» نسل جدید پهپادهای جت جمهوری اسلامی است که در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است.

«پهپاد رهگیر کرار 4» ماموریت رهگیری هوایی پرنده های متجاوز را برعهده دارد نیروهای مسلح با در اختیار داشتن «پهپاد رهگیر کرار 4» قابلیت های عملیاتی متنوع تری را برای پدافند هوایی در ارتفاع بالا و دفاع از حریم هوایی کشور خواهند داشت.

«موشک قدیر» نسل جدیدی از موشک های کروز جمهوری اسلامی ایران است که تا برد 300 کیلومتر اهداف دریایی دشمن را با دقت و قدرت تخریب بالا منهدم می کند. «موشک قدیر» همچون دیگر موشک های هم خانواده خود نور، قادر، امکان شلیک از ساحل و شناورها را دارد. مزیت عملیاتی برجسته «موشک قدیر» امکان پرتاب آن با سامانه های موشکی قبلی است که انعطاف و توان عملیاتی نیروهای مسلح را افزایش می دهد.

دستاور دفاعی قدیر در سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است.

«موشک کروز دریایی نصر نصیر» موشک کروز دریایی است که علاوه بر قابلیت چالاکی و قدرت عملیاتی با داشتن سر جستجو گر بدون انتشار، به ویژگی های عملیات در سکوت و هوشمندی نیز مجهز شده است. این دستاورد جدید که حاصل کار دانشمندان و صنعتگران سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع است برتوان دفاع دریایی نیروهای مسلح پرافتخار جمهوری اسلامی ایران می افزاید.

«پهپاد فتوگرامتری مهاجر 4» نقشه برداری هوایی با پهپاد قابلیت برجسته ای است که توسط محققان و صنعتگران سازمان های جغرافیایی و صنایع هوایی وزارت دفاع و با مشارکت فرهیختگان دانشگاهی به منصه ظهور رسیده است.

«پهپاد فتوگرامتری مهاجر 4» قادر است نقشه های هوایی را با کاربری نظامی و غیر نظامی در اختیار کاربران قرار دهد.

مهاجر 4 پهپاد پیشرفته و مطمئنی است که برای نخستین بار توانمندی های خود را در نقشه برداری هوایی در خدمت دفاع و توسعه ملی کشور قرار می دهد.