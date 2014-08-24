پرتاب سنگ تماشاگران دردسرساز شد/ بازیکن تیم خودی کشته شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه و در مسابقات لیگ فوتبال الجزایر تیم "شبیبه" به مصاف تیم "اتحاد" الجزایر رفت که این مسابقه با نتیجه 2 بر یک به سود تیم اتحاد به پایان رسید. در انتهای مسابقه هواداران خشمگین تیم بازنده دست به شورش زدند که این شورش به مرگ یکی از بازیکنان تیمشان ختم شد.



تصویری از جسد ایبوسی در بیمارستان

"آلبرت ایبوسی" مهاجم کامرونی تیم شبیبه بازیکنی بود که در پایان مسابقه و در جریان شورش هواداران این تیم سنگی بر سرش اصابت کرد و به بیمارستان منتقل شد ولی در نهایت جان خود را به خاطر سنگی که از سوی هواداران پرتاب شده بود از دست داد.