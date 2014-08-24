طرح هادی روستاهای سیل زده خراسان جنوبی تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی صبح یکشنبه در بازدید از روند تکمیل مناطق سیل زده این استان اظهار داشت: اجرای طرح هادی روستایی سه روستای سیل زده خراسان جنوبی به اتمام رسیده است.

وی بیان کرد: طرح هادی در روستاهای طبسین علیا، طبسین سفلی و کهنو تکمیل شده است.

حسینی با بیان اینکه طرح هادی در این سه روستا با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا شده است، افزود: این طرح ها از اعتبار ملی تامین هزینه شده است.

وی ادامه داد: سیل نهبندان در 23 اسفندماه سال گذشته موجب خساراتی در سه روستای این شهرستان شده است.

حسینی به اهداف اجرای این طرح در روستاها اشاره کرد و گفت: در طرح هادی روستایی ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تجاری، کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی برحسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی یا طرح‌های جامع ناحیه‌ای تعیین می‌شود.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: زیباسازی معابر و توجه به روستاها از عوامل ماندگاری روستائیان در سطح روستاها می شود.