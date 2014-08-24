اصرار وزارت بهداشت بر تجمیع بیمه ها/ لباس سفید پزشکی حرمت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی شب گذشته در مراسم روز پزشک که در تالار وزارت کشور برگزار شد، گفت: فرصتی فراهم شده که بعد از گزارش یک ساله فعالیت دولت، این روزها را به جامعه پزشکی تبریک بگوییم. در این یک سال اتفاقات زیادی افتاد به طوری که دولت توانست آرامش، محبت و آشتی را در داخل و خارج از کشور در طول عمر کوتاهش برقرار کند.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم این مسیر با همدلی و همیاری ادامه یابد و اتحاد بین دولت و مردم با سربلندی و حفظ ارزش های اسلامی بيشتر شود گفت: دولت در طول این یکسال دستاوردهای زیادی داشته و در حوزه سلامت بین مجلس شورای اسلامی و دولت هماهنگی های لازم برقرار شده است. به طوری که همه از اعتبارات مورد نیاز بخش سلامت حمایت کردند. دکتر هاشمی با بیان این که رییس مجلس نیز توجه جدی به حمایت از بخش های خصوصی و دولتی داشت، افزود: همگی شاهد بودیم که رییس قوه قضاییه نیز از جامعه پزشکی حمایت کرد.

وزیر بهداشت همچنین گفت: شخص رئیس دولت یازدهم، در طی این یک سال به اندازه تمام روسای جمهور به سلامت توجه ویژه داشته و در واقع دكتر روحاني به عنوان رئيس جمهور سلامت محور، شناخته شد.

به گفته هاشمی، افتخار می کنیم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر خلاف دوره هاي گذشته از حوزه سلامت به خوبی حمایت می کند. ضمن اینکه معاون اول ریاست جمهوری نیز تاکید فراوان در حمایت از حوزه سلامت دارد.

سلامت حق همه مردم ایران است

وزیر بهداشت تصریح کرد: از زمان شروع بکار دولت یازدهم حوزه سلامت هر روز شاهد خبری نویدبخش است و اگرچه هنوز بارهای زیادی بر زمین مانده است ولی فراموش نکنیم که مشكلات باقي مانده از گذشته در حوزه هاي اقتصادي هم بسيارند. وی با اشاره به این که در قانون اساسی که میراث خون شهداست، به حق دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت تاکید شده، گفت: دولت، و قوای سه گانه موظف به تامین عادلانه این مهم هستند.

به گفته هاشمی، ما هنوز در ابتدای راه هستیم و امیدواریم از حمایت های همه جانبه برخوردار باشیم تا با انجام کارهاي بزرگ در اين حوزه ادامه اين مسير را به آیندگان بسپاریم.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تنها 20 درصد از نیازهای حوزه سلامت را می تواند تامین کند، خاطرنشان کرد: مابقی دستگاه ها نیز باید با همكاريهاي بین بخشی در تامین سلامت مردم به وظايف خود عمل كنند. چون وزارت بهداشت به تنهايي، نه با پول و نه با قدرت و قانون نمی تواند برقراری عدالت در سلامت را تحقق بخشد.

به گفته وی، بخش عمده رسیدن به این هدف، توانمندی مردم در خودمراقبتی است و سایر بخشها و ارگانهای مرتبط با سلامت باید برای فرهنگ سازی در این زمینه همکاری کنند.

می توانیم همه اهرمها را برای حمایت از مردم بکاربگيريم

هاشمی گفت: در دو هفته گذشته در بحث روغن و لبنیات عزم جدی داشتیم و شاهد بودیم که می توانیم همه اهرمها را برای حمایت از مردم بکار بگيريم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ما مسافر اين غافله هستیم و فرصتها می گذرد. بنابر اين با یاری تمام جامعه پزشکی مي توان اميدوار بود، اكنون كه بعد از چند دهه، سلامت جزو اولویت های دولت قرار گرفته، بتوانیم به نحو احسن به آن سر و سامان دهیم.

مردم باید باور کنند که جامعه پزشکی کاملا در خدمت آنهاست

هاشمی همچنین افزود: همانطور که در طول یکسال گذشته از بخش خصوصی حمایت های لازم را به عمل آوردیم، باید فرصت ها را برای حمایت های بیشتر از این بخش فراهم کنیم.

به گفته وزیر بهداشت مشکلات زمانی حل می شود که ما به عنوان پزشک از خود به نفع مردم عبور کنیم. مردم باید باور کنند که جامعه پزشکی کاملا در خدمت آنهاست. چون زنده ماندن هر کدام از مردم، زنده ماندن بشریت است.

هاشمی افزود: اگر مردم به این باور برسند، باید مطمئن باشیم که هیچ کس اجازه نمی یابد که به حوزه پزشکی بی حرمتی کند.

وی با بیان اینکه مراقبت جامعه پزشکی از خود، امروز یک ضرورت جدی است، ادامه داد: اگر می خواهیم نظام سلامت از ناخوشی تغییر مسیر دهد، باید همه، رفتاری متفاوت با گذشته داشته باشیم.

هاشمی با اشاره به اینکه سالهای پیش رو مطمئنا آسان نیست، گفت: البته نه برای پزشکان چون وضعیت معیشت پزشکان قطعا در آینده ارتقاء می یابد ولی ما بايد به عنوان دستگاه های اجرایی، نظارت کافی داشته و با متخلفان در جهت منافع مردم، برخورد جدی داشته باشیم.

به گفته وزیر بهداشت باید حرمت لباس سفید پزشکی حفظ شود و امیدواریم بتوانیم در سالهای پیش رو در کنار سازمان نظام پزشکی و سایر ارگانهای ذی ربط، به خوبی به اين مهم دست يابيم.

وزارت بهداشت علاقمند تجمیع بیمه هاست

هاشمی همچنین در حاشیه این مراسم به موضوع تجمیع بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت به شدت به تجمیع بیمه‌ ها علاقه‌مند است. تجمیع بیمه‌ها سبب می‌شود تا برنامه‌های سلامت را بهتر پیگیری کنیم.

وزیر بهداشت به اجرای بسته بهداشتی در قالب طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و افزود: هفته آینده برنامه‌های بسته بهداشتی اعلام شود. البته بخشی از اعتبارات درمان را به حوزه بهداشت اختصاص دادیم که مبلغی معادل 200 میلیارد تومان می‌شود و کار را شروع کردیم.

هاشمی در مورد ارسال کمکهای ایران به غزه پس از اعلام موافقت مصر، گفت: وزارت خارجه مصر در جواب نامه‌نگاری‌های ما اعلام کرد که کمکهای لازم را به غزه ارسال کرده‌‌اند.

وی با بیان اینکه ایران آمادگی ارسال پزشک و تجهیزات لازم را به غزه دارد، افزود: همچنین آماده هستیم تا از مجروحان فلسطینی پذیرایی کنیم.