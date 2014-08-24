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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۱۶

در هفته نخست دسته دوم اسپانیا؛

اوساسونا در غیاب نکونام برابر بارسلونای B برنده شد

اوساسونا در غیاب نکونام برابر بارسلونای B برنده شد

تیم فوتبال اوساسونا فصل جدید رقابتهای لیگ باشگاه‌های دسته دوم اسپانیا را با پیروزی برابر بارسلونای B آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فصل جدید دسته دوم اسپانیا آغاز شد که در یکی از این بازی‌ها تیم اوساسونا برابر بارسلونای B با دو گل پیروز شد تا پروژه بازگشت به لالیگا را با موفقیت کلید بزند. هر دو گل این تیم را نینو وارد دروازه حریف کرد.

جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران که بار دیگر به اوساسونا بازگشته است در این بازی حضور نداشت. 12 هزار و 320 هوادار تیم اوساسونا از نزدیک شاهد برد تیم خود بودند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده لاس پالماس، رئال وایادولید و اسپورتینگ خیخون نیز مقابل حریفان خود برنده شدند. تیم ساراگوسا که این روزها نام آن را به خاطر مذاکره با شجاعی و انصاریفرد بیش از هر زمان دیگری در رسانه های ایرانی می‌بینیم نیز در روز نخست نتوانست بیشتر از یک امتیاز کسب کند.

کد مطلب 2355946

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