به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، رئیس مجلس ضمن گرامیداشت هفته دولت، این هفته را به رئیس جمهور و اعضای هیات دولت تبریک گفت.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: شهید باهنر و شهید رجایی اسوه‌های مدیریت در سطوح بالای جمهوری اسلامی بودند و بر ارواح مطهر آنان درود می فرستیم، این بزرگواران حکمت مدیریت را در مدرسه انقلاب اسلامی و مکتب امام(ره) آموختند که اخلاص، مسلک زیستن و مدیریت اخلاقی از اصول این مکتب مدیریتی است.

لاریجانی تاکید کرد: سبک زندگی شهید باهنر و شهید رجایی چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن نشان‌دهنده اخلاص آنان در صحنه های مختلف بود. متانت، تواضع و گذشت باعث محبوبیت آنان نزد خدا و خلق شد، رفتار آنان یادآور سخن امام صادق(ع) است که دو روز گذشته سالگرد شهادت ایشان بود، در این روایت امام صادق(ع) می فرماید: «ما شیعیانی را دوست می داریم که عاقل، فهیم، دانشمند، صدق، صبور، اهل مدارا و صادق و وفادار باشند.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صبر، صدق و وفاداری در این دو بزرگوار همیشه افراد منتقد را تحت تاثیر قرار می‌داد، با همه مسأله‌سازی‌های بنی‌صدر، با حکمت و علم برخورد می نمودند، با همه این ویژگی ها وقتی پای مسلک و اصول پیش می‌آمد، ایستادگی داشتند، چراکه همه تلاش ها برای تحقق اسلام بود و ایستادگی بر هدف جان‌مایه حرکت یک انسان صادق و باوفا است.

وی افزود: گاه در مسائل گوناگونی که در انقلاب اسلامی رخ می‌داد، عده‌ای اینگونه به اظهارنظر می‌پرداختند که باید واقعیات را دید، نه اینکه ایدئولوژیک اندیشید، این خلط مبحث از آنجا ناشی می‌شود که بین مبدأ، طریق و مقصد خلط نمودند، بی‌ مقصد زیستن چه در زندگی فردی و چه اجتماعی به هرهری مسلکی منجر می‌شود.

لاریجانی خاطر نشان کرد: علت استواری این دو شهید در اینگونه موارد ریشه در فهیم بودن، فضل و تفقه آنها در دین داشت.

نماینده مردم قم در مجلس اظهار داشت: این دو شهید بزرگوار در کارزار انقلاب همیشه در صحنه بودند و در این راه را با ایثار و مجاهدت طی طریق نمودند، مخصوصا باید یاد کنیم از شهید والامقام، سیدعلی اندرزگو که از جهت ایثارگری، شخصیت فوق‌العاده‌ای بود و او با ایثارگری هر مانعی را از پیش پای خود برمی داشت و این سنت الهی است که به اندازه و مقدار ایثارگری که افراد در صراط مستقیم داشته باشند، درجات متعالی نزد خدا پیدا می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عزت ملی با همت شهدای ما رشد کرد، مدیریت جهادی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید نمودند، بر عنصر ایثارگری استوار است که در این شهدای والامقام مشاهده می شد.

وی ادامه داد: ایثار و حکمت در مدیریت شهدای هفته دولت، سمت‌گیری پایه‌ای در تربیت مدیریت انقلاب اسلامی است که باید آن را حفظ نمود.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت: جنگ‌طلبی مجدد رژیم صهیونیستی و اقدامات جنایتکارانه اخیر این رژیم در غزه نمونه روشن جنایات جنگی علیه بشریت است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این گستاخی نتیجه بی‌اقدامی و بلکه همراهی برخی کشورهای منطقه و عرب است که با چراغ سبز غرب چنین جنایت‌هایی که ملاحظه می کنید، اتفاق می افتد و به فریاد ملت فلسطین نمی‌رسند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس بار دیگر این اقدامات جنایتکارانه را محکوم می کند و از ملت مسلمان فلسطین در همه جهات حمایت می‌نماید.