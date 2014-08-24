تصویب لایحه خروج از رکود در مجلس فضای کسب و کار را رونق می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو شامگاه شنبه در گفتگو با رسانه های استان با بیان این که یک فوریت لایحه خروج از رکود در مجلس مصوب شده است که در صورت تصویب کامل این لایحه مفاد آن ابلاغ و در دستور کار دولت قرر می گیرد، اظهار کرد: ماده شش این لایحه در خصوص پوشش نوسانات نرخ ارز است و یکی از بزرگترین معضلات صنایع نوسانات ناگهانی نرخ ارز است که در ماده 5 تامین سرمایه گذاری طرح ها پیش بینی شده است که ارز مورد نیاز آن از محل صندوق توسعه ملی پوشش داده می شود.

وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات صنایع وثیقه های بانک ها است که تا زمان اتمام باز پرداخت وثیقه ها باید به طور کامل در دست بانک باقی می ماند اما در این لایحه پیش بینی شده است بانک ها موظف هستند وثیقه های صنایع را مطابق با بازپرداخت آزاد کنند و در ماده 10 این لایحه نیز آمده است که شرکت های تجاری ایمیدرو و ایدرو مطابق با قوانین خود به تجارت در جاهایی که تشخیص می دهند بپردازند.

قوانلو در ادامه با اشاره به ماده 14 لایحه حمایت از تولید اظهار کرد: این ماده به موضوع هزینه های تبلیغاتی شرکت های خصوصی اشاره دارد که در صورت هزینه کردن در خصوص تبلیغات تا 7 درصد از آن هزینه جزو مالیات محسوب می شود.

جوایز صادراتی احیا می شود

رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان گلستان از احیای جوایز صادراتی در این لایحه خبر داد و افزود: جوایز صادراتی از مزیت های بخش صنعت است که در این لایحه مجدد قرار است احیا شود و از بخش های دیگر این لایحه این است که برای صادر شدن جواز تاسیس استعلام از تامین اجتماعی حذف شده است .

قوانلو تصریح کرد: با تصویب مجلس هزینه های تحقیقاتی واحدها از این پس توسط دولت انجام می شود و این مخصوصا برای شرکت های دانش بنیان قابل اجراست.

وی با اشاره به طولانی بودن استعلام ها در حال حاضر گفت: در جهت حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار پاسخ استعلامات تا یک ماه پیش بینی شده است و در صورت جواب ندادن سازمان ها تا یک ماه نتیجه مثبت تلقی می شود.

600 میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی گلستان نیاز است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حدود 50 درصد واحدهای صنعتی استان راکد و یا متوقف هستند، گفت: این واحدها برای فعالیت مجدد و خروج از رکود نیاز به 600 میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند.

قوانلو افزود: مراحل اداری پرداخت 200 میلیارد تومان سرمایه در گردش در دست اقدام و معرفی به بانک است که بخشی از این مبلغ به واحدهای صنعتی استان گلستان اختصاص یافت.