راه اندازی 400 سازمان مردم نهاد/ فعالیت های قومی جامعه را به مسیر توسعه وارد نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اورکی شامگاه گذشته در مراسم اولین سالگرد تشکیل کانون آموزش شهروندی برای توسعه(کاشت) که گروه کتابخوانیاهواز یکی از کارگروه های آن است، و در تالار شهدای سپیدار اهواز برگزار شده بود، اظهار کرد: ورود تشکل کاشت به آموزش فرهنگ شهروندی برای توسعه، کار خیلی مشکلی است به ویژه اینکه گروه کاشت مکان مستقلی برای فعالیت های خود ندارد. گروه کاشت نباید به این مسئله توجه کند که چقدر کار باقی مانده بلکه باید به اینکه چقدر کار می تواند انجام دهد بسیار توجه کند.



وی افزود: ضرورت کار تشکل کاشت در خوزستان مانند باران برای زمین تشنه است. متاسفانه استان خوزستان در سنوات گذشته و در دیرینه خود به جای تمرکز بر فعالیت های اجتماعی انسان محور، عمدتا غرق در مسائل بسیار شخصی یا حداکثر طیفی، هیئتی و یا قومی شده است. هیچ کدام از این نوع فعالیت ها به لحاظ جامعه شناختی و سیاسی نمی توانند جامعه را به مسیر توسعه و پیشرفت وارد کنند.



مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان تصریح کرد: فعالیت های صرفا قومی و یا هیئتی نمی تواند از منافع استان دفاع کند. هر اندازه که در یافتن مسئله مشترک عقب باشیم به همان میزان در رسیدن به اجماع مشترک عقب می مانیم. انسان ها زمانی می توانند اجماع داشته باشند که مسئله مشترکی با هم داشته باشند.



لزوم تبدیل فعالیت های قومی به فعالیت های اجتماعی و سیاسی



اورکی خاطرنشان کرد: اگر قرار است مثل گذشته افراد در هیئت، گروه و یا قوم خود گرد هم بیایند مسائل اساسی و مشترک در خوزستان گم می شود. کار گروه های اجتماعی یا همان سمن ها که برای عموم مردم انجام می شود بسیار ارزشمند است.



وی عنوان کرد: تا جایی که بتوانیم باید در جمع سمن ها حضور پیدا کرده و تا هر اندازه که بتوانیم به لحاظ مادی و معنوی این گونه سازمان ها را مورد کمک و مساعدت قرار دهیم.



مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان اذعان کرد: استانداری برنامه ریزی های لازم را انجام داده تا حداقل 400 سازمان مردم نهاد جدید را در استان راه اندازی کند.



اورکی یادآور شد: ما باید محور فعالیت های هیئتی و قومی را به فعالیت های اجتماعی و سیاسی تبدیل کنیم. در عرصه اجتماعی به کار و تلاش بیشتر نیازمند هستیم. در بسیاری از مسائل اجتماعی استان به این دلیل که دسته بندی نشده اند از استان های دیگر عقب مانده ایم.

گفتنی است "کاشت" سازمانی مردم نهاد است که با هدف توسعه فرهنگ شهروندی در استان خوزستان از دریچه فعالیت های اجتماعی فرهنگی و هنری، خیریه، زیست محیطی و غیره بنا نهاده شده و مراحل تاسیس قانونی آن در جریان است.