ساماندهی عطاری ها در اصفهان یک ضرورت است

فریبرز معطر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در چند سال گذشته توجه مسئولان وزارت بهداشت به طب سنتی و گیاهان دارویی بیشتر شده و زمینه برای احیای این علم در ایران فراهم شده بنابراین لازم است که ساماندهی نیز در حوزه عطاری ها در اصفهان صورت گیرد.

وی بیان داشت: در سطح کشور نزدیک به یکصد هزار عطاری داریم که ساماندهی آن یک ضرورت است.

پایه گذار طب اسلامی و سنتی در اصفهان در پاسخ به اینکه پزشکی روز معتقد به برچیده شدن عطاری ها است، تصریح کرد: جمع کردن عطاری ها در فضایی که مردم اعتقاد به گیاهان دارویی دارند کاری کاملا اشتباهی است و تنها باید صاحبان عطاری ها در استان را مجاب به گذراندن دوره های آموزشی کرد.

وی اضافه کرد: هم اکنون دوره های گیاهان دارویی در بسیاری از دانشگاه ها گذاشته شده است که لازم است عطاری ها را در این زمینه ساماندهی کرد.

معطر بزرگترین هدیه به یک پزشک را در روز پزشک رضایت بیمار از پزشکان عنوان کرد و اظهار داشت: رضایت بیمار اگر به وجود آید رضایت الهی هم بدنبال دارد.

وی گفت: در صورتی که بیمار از نحوه خدمات دهی و کیفیت خدمات راضی باشد به طور قطع به توصیه های آن نیز عمل و سلامتی فرد و در راستای آن سلامتی جامعه تامین می شود.

پایه گذار طب اسلامی و سنتی در اصفهان اخلاق خوب و خوش رفتاری پزشکان و رضایت بیمار اصلی اساسی در حرفه پزشکی است.