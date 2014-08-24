تقدیر انجمن اسلامی پزشکان از وزیر بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی ریاض با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت گفت: هفته اول شهریور، که با نام و یاد شهیدان والا مقام رجایی و باهنر مزین و به نام هفته دولت نامگذاری شده است را به همه دولت مردان خدوم و مجموعه اداری و اجرایی میهن اسلامیمان تبریک می گوییم.

وی با بیان اینکه وزیر بهداشت یکی از بهترین وزرای کابینه دولت یازدهم است، افزود: تلاش دکتر هاشمی برای بهبود روند ارائه خدمات پزشکی و درمانی به مردم با اجرای موفقیت آمیز اولین فاز از طرح تحول نظام سلامت جای تقدیر و تشکر دارد هر چند که کارشناسان معتقد هستند که این طرح دارای اشکالاتی نیز است.

سخنگوی انجمن اسلامی پزشکان ایران با بیان اینکه دکتر هاشمی سالها در جهادسازندگی خدمت کرده است و مدتهای طولانی در جبهه های جنگ حضور مستمر داشته و روحیه جهادی و شناخت خوبی که از سیستم بهداشت و درمان کشور دارد گفت: سوابق درخشان وزیر بهداشت در مسئولیت های اجرایی نویدبخش آینده خوبی برای نظام سلامت است.

ریاض با بیان اینکه وزیر بهداشت علاوه بر داشتن سوابق اجرایی، فردی ولایت مدار و مطیع خط ولایت است افزود: امیدواریم همه مسئولان ارشد نظام با نصب العین قرار دادن منویات رهبری در مسیر سازندگی و اهداف بلند نظام گام بردارند.

رئیس کمیته سیاسی انجمن اسلامی پزشکان ایران با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری، یکی از راههای اصلی تقویت نظام جمهوری اسلامی را همگرایی و وحدت میان مسئولان دانست و افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر یک جبهه منسجم ضد استعماری علیه جمهوری اسلامی برای براندازی و یا زمین‌گیر کردن آن شکل گرفته است، وحدت بین مسئولان امری واجب بوده و تعمد در آن خلاف شرع است.

ریاض افزود: اگر قوای سه گانه بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری به شکل مشترک عمل کنند، دستیابی به اهداف انقلاب میسر شده و موفق خواهیم شد از تهدیدها به سلامت عبور کرده و به اهداف والای نظام اسلامی برسیم.

وی با تبریک به دولت و شخص رئیس جمهور به دلیل حمایت مقام معظم رهبری از عملکرد قوه مجریه اظهار داشت: این حمایت و تأیید رهبر معظم انقلاب به این معنی است که ایشان راضی به تضعیف دولت نیستند، البته رهبر انقلاب فرموده‌اند که بنده همه دولتها را تأیید کرده‌ام و همه دولتها هم نقطه قوت و مثبت و هم نقطه ضعف دارند و معنای این جمله این است که دولت دقت کند نقاط ضعف خود را شناخته و آن را جبران کند و نگوید که این طبیعی است و هر نظام و دولتی ممکن است نقطه ضعفی داشته باشد و ما هم این ضعف را داریم؛ خیر این غلط است.

رئیس کمیته سیاسی انجمن اسلامی پزشکان با بیان اینکه شعار "تدبیر و امید" دولت یک انتخاب بسیار خوب بود گفت: توجه به معنای این شعار از اهمیت بسزایی برخوردار است، اسلام برای تمام برنامه‌هایی که در زندگی فردی و اجتماعی با آن روبرو هستیم، تدبیری تعیین کرده است و زندگی سعادتمند را برای انسانها به همراه می آورد بنابراین در شعار تدبیر و امید باید سلیقه‌های شخصی کنار گذاشته شود و تدبیر الهی مدنظر قرار گیرد و ملاک آن‌چیزی باشد که خداوند برای رسیدن به سعادت انسان‌ها مشخص کرده است.

وی در ادامه به موضوع عدم رای اعتماد مجلس به وزیر علوم اشاره کرد و افزود: به هر حال با عدم رأی مجلس، دولت فرد دیگری را برای تصدی وزارتخانه معرفی خواهد کرد و در این راستا رئیس جمهور می بایست ایراداتی که مجلس به وزیر پیشین گرفته است را مد نظر قرارداده و در معرفی فرد جدید با نقاط قوت بالا، به حساسیت های مجلس توجه کند.