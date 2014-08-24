دانشجویان علوم پزشکی آموزش امداد می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه در در حاشیه اجلاس معاونان دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، میان دکتر وحید قبادی دانا رئیس سازمان جوانان هلال احمر و دکتر محمدرضا داوود آبادی فراهانی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در 5 ماده تنظیم و به امضاء رسید.

بر اساس این تفاهم نامه، برنامه ریزی و آموزش دانشجویان با محور خدمات انسان دوستانه، امدادی، اجتماعی و فرهنگی، توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری ها و فعالیت های مرتبط با هلال احمر و نیز کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه، کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزش های انسانی در قالب برنامه های امدادی، بشر دوستانه و عام المنفعه، کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم ملی و بین المللی از طریق همایش و سمینارها و سایر اقدامات فرهنگی در دستور کار قرار می گیرد.

همچنین مشارکت در امر ساماندهی اوقات فراغت دانشجویان با طراحی و اجرای برنامه های مختلف، توانمندسازی اعضای کانون های دانشجویی هلال احمر و ایجاد زمینه های لازم برای تعاون و نیکوکاری جوانان دانشجو و تلاش برای ایجاد وفاق و همدلی در میان دانشگاهیان و اقشار مختلف جامعه به ویژه نیازمندان و آسیب دیدگان از دیگر بندهای تفاهم نامه است.

سازمان جوانان جمعیت هلال احمر تعهد می کند که ضمن حمایت مادی و معنوی از طرح های اجرایی، برنامه ها و پروژه های علمی - تحقیقاتی و تجهیز کانون های دانشجویی هلال احمر در راستای اهداف سازمان، برنامه ریزی و آموزش امداد و کمک های اولیه جهت دانشجویان و دانشگاهیان برای آموزش امداد و کمک های اولیه جهت دانشجویان و دانشگاهیان را برنامه ریزی کند.

برگزاری مانورهای امدادی و آمادگی در سطح دانشگاههای تحت پوشش، تهیه و ارسال کتب و نشریات، تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و اعطای مجوز فعالیت کانون های دانشجویی هلال احمر با هماهنگی معاونت دانشجویی از دیگر تعهدات این سازمان است.

همچنین معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت هم در خصوص راه اندازی کانون های دانشجویی هلال احمر ار در کلیه دانشگاه های تحت پوشش همکاری خواهد کرد.

همکاری و حمایت مادی و معنوی از فعالیت کانون های دانشجویی هلال احمر، اطلاع رسانی، ملزم کردن کلیه دانشجویان فارغ التحصیل به ارائه برگه تسویه حساب از کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه و عضویب دبیر کانون در شورای فرهنگی دانشگاه از دیگر فعالیت های معاونت دانشجویی وزارت بهداشت خواهد بود.