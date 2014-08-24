پنل های خورشیدی نامرئی می شوند/ قابلیت جذب چندبرابری امواج مادون قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، انرژی خورشیدی، یکی از انواع انرژی های پاک و تجدیدپذیر است. صفحات خورشیدی از ترکیبات نیمه هادی ساخته شده اند که وظیفه آنها تبدیل انرژی نورانی خورشیدی به انرژی الکتریکی است.

این صفحات با نام فتوولتائیک PhotoVoltaic یا سولار Solar شناخته می شوند. بزرگترین منبع طبیعی اشعه مادون قرمز، خورشید است. نور خورشید دارای اشعه مادون قرمز کوتاه است، زیرا پرتوهای مادون قرمز بلند آن در طبقات هوا جذب شده‌ اند.



محققان دانشگاه میشیگان نوع جدیدی از صفحات خورشیدی را طراحی کرده اند که در عین شفاف بودن، می تواند انرژی بیشتری را جذب کند. پنل های خورشیدی جدید قادر به جذب امواج مادون قرمز هستند تا بعد از برخورد با صفحات موجب گرم شدن آنها شوند.

این امواج دسته ای از پرتوهای نامرئی خورشید هستند به همین دلیل برای چشم انسان نامرئی به نظر می رسند. صفحات خورشیدی جدید مجهز به نوارهای فتوولتائیک هستند. پنل های جدید کاملا استاندارد بوده و از قابلیت نصب و استفاده در مزارع خورشیدی یا ساختمان ها برخوردار هستند.

ریچارد لانت، یکی از اعضای تیم تحقیقاتی میشیگان می گوید:"پنل های خورشیدی قدیمی نه تنها فضای عظیمی را اشغال می کردند بلکه منظره جالبی نیز نبودند گویا پنجره های بسیاری روی پشت بام ها نصب شده بودند. ولی ما به دنبال روش های مختلفی هستیم تا بتوانیم میزان جذب انرژی خورشید را افزایش دهیم. این روش جدید نسبت به روش های قدیمی سودمندتر است."