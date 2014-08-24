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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۰۴

دقایقی پیش؛

ظریف به منظور انجام دیدارهای دوجانبه با مقامات عراقی وارد بغداد شد/ جزئیات 7 برنامه وزیر خارجه

ظریف به منظور انجام دیدارهای دوجانبه با مقامات عراقی وارد بغداد شد/ جزئیات 7 برنامه وزیر خارجه

وزیر امور خارجه کشورمان به منظور دیدارهای دوجانبه با مقامات عراقی دقایقی پیش وارد بغداد پایتخت عراق شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  محمدجواد ظریف صبح امروز به منظور دیدارهای دوجانبه با مقامات عراقی و تبریک تشکیل دولت جدید این کشور، وارد بغداد شد و در فرودگاه مورد استقبال ولید شلطاغ مدیرکل همکاری های منطقه ای وزارت خارجه عراق قرار گرفت.
 
وی در روز اول این سفر 7 دیدار خواهد داشت. دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر جدید، نوری المالکی نخست وزیر سابق، سلیم جبوری رئیس پارلمان پیش از ظهر امروز صورت خواهد گرفت. ظریف ساعت یک ظهر به وقت محلی دیداری با وزیر خارجه عراق خواهد داشت و پس از آن  در نشست خبری مشترک با خبرنگاران سخن می گوید.

دیدار با فواد معصوم رئیس جمهور  و نیز سید عمار حکیم دبیرکل مجلس اعلای اسلامی عراق و ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف ملی عراق  دیدارهای بعد از ظهر ظریف هستند.
کد مطلب 2355995

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