گفته های فاطمه هاشمی قبل از ورود به دادگاه/ علت حضور در جلسه دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، وی ادامه داد: امروز شاهد هستیم این شعار که مردم با آن انقلاب کردند دچار آسیب شده و زر و زور و تزویر جای آن را گرفته است. مردم ما در ابتدای انقلاب شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سر دادند.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع فاطمه هاشمی نیز قبل از ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: معمولا دادگاه تجدید نظر حضوری برگزار نمی شود و از ما برای حضور در دادگاه امروز دعوت شده است. ما می رویم ببینیم چه اتفاقی می افتد.

وی افزود: از نظر ما جرمی واقع نشده و باید در مرحله دادسرا با توجه به نامه آقای لاریجانی، قرار منع تعقیب صادر می شد ولی این اقدام صورت نگرفت.

علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: دادگاه حکم 6 ماه حبس صادر کرده که به مدت دو سال تعلیق شده و ما تصور می کنیم دادگاه توضیحاتی لازم دارد که باید آن را ارائه دهیم و حکم برائت بگیریم.

وی درباره علت حضور خانوده هاشمی در جلسه دادگاه تجدید نظر نیز گفت: دادگاه غیر علنی نیست و هر کسی می تواند در این دادگاه حضور پیدا کند مادر و برادر خانم هاشمی نیز در این دادگاه ایشان را همراهی می کنند.

وی درباره حکم 6 ماه حبس نیز گفت: حکم 6 ماهه حبس تعلیقی است و احکام تعلیقی اجرا نمی شود ما به این حکم اعتراض داریم و معتقدیم باید شکسته و حکم برائت صادر شود.