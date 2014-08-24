استخدام در کتابخانه های عمومی خوزستان از نیمه دوم سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، لفته منصوری شامگاه گذشته در مراسم اولین سالگرد تشکیل گروه کتابخوانی کاشت اهواز که در تالار شهدای سپیدار اهواز برگزار شد، عنوان کرد: در حال حاضر به این دلیل که افراد جامعه بسیار فردگرا و متراکم شده اند و اهداف فرافردی و مسئولیت های اجتماعی کمتر دیده می شود فعالیت گروه کاشت یک اتفاق کم نظیر در استان و کشور است که امیدوارم که فعالیت های بسیار ارزشمند و تعداد اعضای این گروه بیشتر توسعه پیدا کند.



وی افزود: سرمایه فرهنگی یک اصطلاح جدید است که طی 10 سال اخیر مطرح شده و به مصرف کالاهای فرهنگی گفته می شود. سرمایه اجتماعی مجموعه ای از امکانات است که ما را قادر می کند روابط شبکه ای داشته باشیم و با این امکانات روابط را بالاتر از مسائل فردی و سودجویانه شکل دهیم. در حقیقت سرمایه اجتماعی مجموعه صنایع بالقوه ای است که با عضویت در شبکه های اجتماعی و سازمان ها به وجود می آید. طی سال های اخیر روابط شبکه ای از حوزه اجتماعی به حوزه اقتصادی هم رسیده است.



مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان تصریح کرد: سرمایه نمونه های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی دارد. تمامی سرمایه ها قابلیت تبدیل شدن به سرمایه های اقتصادی را دارند اما در این میان سرمایه های اجتماعی قدرت بیشتری برای تبدیل شدن به سرمایه اقتصادی را دارند.



بررسی نوع مطالعه راهی برای دستیابی به اهداف مشترک در جامعه



منصوری خاطرنشان کرد: سمن هایی که داوطلبانه شکل گرفته و عضو گیری می کنند قدرت تاثیر گذاری بیشتری بر توسعه جامعه داشته و استاندار خوزستان تاکید فراوانی بر توسعه سازمان های مردم نهاد دارد.



وی عنوان کرد: کتابخانه های عمومی به این شکل که عمومی بوده و از جهت منابع و مراجعه کنندگان نیز عمومی هستند ارتباط مستقیمی با نحوه فعالیت سمن ها دارد. همه مردم می توانند از خدمات کتابخانه های عمومی استفاده کنند و منابع ما باید برای تمام مردم مفید باشد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان اذعان کرد: کتابخانه یک انبار ساده کتاب نیست و اگر اینطور باشد دیگر ارزشی ندارد. کتابخانه باید حرکت کرده و مخاطب خودش را پیدا کند. از طریق کتاب های مشترک می توانیم به فرهنگ مشترک در خوزستان برسیم و این یک اتفاق جالب است که از طریق بررسی نوع مطالعه بتوانیم به اهداف مشترک در جامعه دست پیدا کنیم.



خوزستان رتبه اول در تعداد کتابخانه های نهادی



منصوری بیان کرد: اکثر کتابخانه های استان به صورت دوشیفته و در هر شیفت هشت ساعت مشغول ارائه خدمات به اعضا و عموم مردم هستند. خوزستان دارای 214 کتابخانه است که از این تعداد 35 کتابخانه در اهواز واقع شده است. تعداد 163 کتابخانه استان نهادی و تعداد 51 کتابخانه مشارکتی است. در تعداد کل کتابخانه ها رتبه سوم کشوری ولی در زمینه تعداد کتابخانه های نهادی رتبه اول کشور را داریم.



وی اظهار کرد: در خوزستان به ازای هر 21 هزار و 142 نفر یک کتابخانه داریم در حالی که در کشور به ازای هر 23 هزار و 764 نفر یک کتابخانه وجود دارد. بنابراین میانگین خوزستان در این زمینه بالاتر از کشور است. همچنین در خوزستان به ازای هر 100 نفر دو متر و 10 سانتی متر فضای کتابخانه ای وجود دارد که در کشور این رقم یک متر و 77 سانتی متر برای هر نفر است. پس در این شاخص نیز بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان یادآور شد: هم اکنون در کل کتابخانه های خوزستان دو میلیون و 363 هزار و 402 جلد کتاب وجود دارد یعنی برای هر 100 نفر خوزستانی 52 جلد کتاب در حالی که شاخص کشور برای هر 100 نفر 51 جلد کتاب است. بنابراین در این شاخص خوزستان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.



لزوم شروع کتابخوانی از کودکی



منصوری اظهار کرد: در تعداد اعضا که یک شاخص عملکردی است اعضای خوزستان 194 هزار و 757 نفر و در مقابل تمام اعضای کتابخانه های کشور دو میلیون و 516 هزار و 879 نفر هستند. در حقیقت هفت درصد کل اعضای کتابخانه های کشور در خوزستان بوده و چهار درصد از کل جمعیت خوزستان نیز عضو کتابخانه های عمومی هستند. خوزستان در شاخص تعداد اعضا رتبه دوم کشوری را دارد که البته هنوز فاصله زیادی با سند چشم انداز داریم.



وی بیان کرد: در حال حاضر تعداد 15 کتابخانه در زندان های استان وجود دارد. 177 کتابخانه استان در شهر و 37 کتابخانه نیز در روستاها قرار دارند. 45 درصد از کل کتابخانه های خوزستان یا بخش کودک مستقل داشته و یا اینکه کتاب های کودک در مخزن دارند. کتابخوانی باید از کودکی آغاز شود حتی اگر کودک نتواند کتاب بخواند باید با کتاب ارتباط برقرار کند.



مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان گفت: کتاب را باید در مراکز جمعیتی و میان مردم برد بنابراین طرح ایستگاه مطالعه را در حال حاضر در بانک ها، ایستگاه ها و اماکن عمومی اجرا کردیم. طی 17 ماه گذشته 432 هزار و 836 جلد کتاب شامل 90 عنوان در 33 ایستگاه مطالعه استان به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دادیم.



جوان گرایی در استخدام کارکنان کتابخانه های عمومی



منصوری یادآور شد: مجموعه کتابداران استان 383 نفر هستند که از این تعداد 203 نفر مدرک لیسانس، 49 نفر فوق لیسانس و دو نفر نیز مدرک دکتری دارند. متوسط سن کارکنان کتابخانه های عمومی 38 سال و تجربه و سن سابقه کاری آنها نیز هشت سال است. 54 درصد از کارکنان کتابخانه های عمومی خوزستان زن هستند.



وی در پایان گفت: ظرف دو سال گذشته 146 نفر استخدامی در کتابخانه های عمومی استان داشتیم و قرار است تا در نیمه دوم سال جاری استخدام داشته باشیم که این استخدامی به طور عمده از میان فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی انجام می شود.