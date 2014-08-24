هجدهمین آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن با شرکت 269 نفر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از روز گذشته یکم تا 3 شهریورماه به مدت سه روز هجدهمین دوره آزمون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حفاظ قرآن کریم با حضور 269 حافظ برادر برگزار می شود و روزانه 100 نفر از داوطلبان این آزمون، براساس زمانبندی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برای شرکت در آزمون حضور می یابند.



این آزمون برای نخستین بار در ساختمان مرکز امور قرآنی به نشانی تهران، خیابان خارک، خیابان شهید هاشمی‌فر، ساختمان مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در دو نوبت صبح از ساعت 8 تا 12 و عصر از ساعت 13 تا 18 برگزار می شود و در هر نوبت صبح و عصر 50 نفر از داوطلبان آزمون خواهند داد.