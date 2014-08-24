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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۰۰

اسامی ملی‌پوشان تیراندازی با کمان اعزامی به اینچئون اعلام شد

اسامی ملی‌پوشان تیراندازی با کمان اعزامی به اینچئون اعلام شد

ورزشکاران تیراندازی با کمان در دو بخش مردان و زنان برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام روابط این فدراسیون، اسامی ورزشکاران تیراندازی با کمان اعزامی به بازی‌های آسیایی اینچئون در دو بخش آقایان و بانوان رشته کامپوند مشخص شد که به شرح زیر است:
 
آقایان:
امیر کاظم‌پور (یزد)، اسماعیل عبادی (قزوین)، مجید قیدی (مازندران) و مجید کیان‌زاد (اصفهان)
 
بانوان:
مینو عابدی (اصفهان)، مریم رنجبر (تهران)،  شبنم سرلک (مرکزی) و سکینه قاسم‌پور (تهران)
 
این تیم را افشین بکایی و نجمه آبتین به عنوان مربی همراهی می‌کنند.
 
هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی 2014 از تاریخ 28 شهریور تا 12 مهر سال جاری در شهر اینچئون کره جنوبی برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 2356006

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