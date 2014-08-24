به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام روابط این فدراسیون، اسامی ورزشکاران تیراندازی با کمان اعزامی به بازی‌های آسیایی اینچئون در دو بخش آقایان و بانوان رشته کامپوند مشخص شد که به شرح زیر است:



آقایان:

امیر کاظم‌پور (یزد)، اسماعیل عبادی (قزوین)، مجید قیدی (مازندران) و مجید کیان‌زاد (اصفهان)



بانوان:

مینو عابدی (اصفهان)، مریم رنجبر (تهران)، شبنم سرلک (مرکزی) و سکینه قاسم‌پور (تهران)



این تیم را افشین بکایی و نجمه آبتین به عنوان مربی همراهی می‌کنند.



هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی 2014 از تاریخ 28 شهریور تا 12 مهر سال جاری در شهر اینچئون کره جنوبی برگزار می‌شود.

