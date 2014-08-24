کشته و زخمی شدن 61 عضو طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در عملیات نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته در چند ولایت افغانستان 37 عضو طالبان کشته، 24 نفر زخمی و یک فرد دیگر بازداشت شدند.



بر این اساس این عملیات ها با هدف نابودی طالبان در ولایت‌ های قندوز، زابل، لوگر، غزنی، پکتیکا و غور انجام شد و نیروهای افغان موفق به کشف و ضبط مقداری جنگ‌ افزار سبک و سنگین شدند، این درحالیست که سرکردگان طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.