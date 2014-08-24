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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

کشته و زخمی شدن 61 عضو طالبان در افغانستان

کشته و زخمی شدن 61 عضو طالبان در افغانستان

رسانه ها از کشته و زخمی شدن 61 عضو طالبان در عملیات نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته در چند ولایت افغانستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در عملیات نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته در چند ولایت افغانستان 37 عضو طالبان کشته، 24 نفر زخمی و یک فرد دیگر بازداشت شدند.

بر این اساس این عملیات ها با هدف نابودی طالبان در ولایت‌ های قندوز، زابل، لوگر، غزنی، پکتیکا و غور انجام شد و نیروهای افغان موفق به کشف و ضبط مقداری جنگ‌ افزار سبک و سنگین شدند، این درحالیست که سرکردگان طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

کد مطلب 2356008

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