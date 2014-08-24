به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان اوقاف و امور خیریه با بيان اينكه سازمان اوقاف به منظور تبيين سيره نظري و عملي امام جعفر صادق (ع) و پاسداشت فضايل و شخصيت آن حضرت برنامه ویژه ای را پیش بینی کرده بود،افزود: براساس اين دستورالعمل همزمان با روز و شب شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) مراسم تعزيت آن حضرت و تكريم فضايل آن امام همام با حضور سخنرانان و مادحين اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در امامزادگان و بقاع متبركه شاخص كشور برگزار شد.



وي با اشاره به ضرورت تبيين و ترويج سيره، رفتار و گفتار آن حضرت و شناساندن آن به آحاد مردم به ويژه جوانان گفت: در اين راستا سازمان اوقاف مبادرت به انتشار كتابي با عنوان «فرزانه عترت» در سالهای گذشته پيرامون زندگي و شخصيت علمي و عملي امام جعفربن محمد الصادق (ع) كرد كه در سطح بقاع متبرکه سراسر كشور عرضه شده است.



وي افزود: همچنين نرم‌افزاري با عنوان «فرزانه عترت» درباره زندگي‌نامه حضرت صادق (ع) توليد شده است.