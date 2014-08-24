به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان اوقاف و امور خیریه با بيان اينكه سازمان اوقاف به منظور تبيين سيره نظري و عملي امام جعفر صادق (ع) و پاسداشت فضايل و شخصيت آن حضرت برنامه ویژه ای را پیش بینی کرده بود،افزود: براساس اين دستورالعمل همزمان با روز و شب شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) مراسم تعزيت آن حضرت و تكريم فضايل آن امام همام با حضور سخنرانان و مادحين اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در امامزادگان و بقاع متبركه شاخص كشور برگزار شد.
وي با اشاره به ضرورت تبيين و ترويج سيره، رفتار و گفتار آن حضرت و شناساندن آن به آحاد مردم به ويژه جوانان گفت: در اين راستا سازمان اوقاف مبادرت به انتشار كتابي با عنوان «فرزانه عترت» در سالهای گذشته پيرامون زندگي و شخصيت علمي و عملي امام جعفربن محمد الصادق (ع) كرد كه در سطح بقاع متبرکه سراسر كشور عرضه شده است.
وي افزود: همچنين نرمافزاري با عنوان «فرزانه عترت» درباره زندگينامه حضرت صادق (ع) توليد شده است.
معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان اوقاف و امور خیریه گفت : همزمان با سالروز شهادت رئيس مذهب جعفري امام جعفرصادق (ع) نرمافزاري با عنوان «فرزانه عترت» درباره زندگينامه حضرت صادق (ع) توليد شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان اوقاف و امور خیریه با بيان اينكه سازمان اوقاف به منظور تبيين سيره نظري و عملي امام جعفر صادق (ع) و پاسداشت فضايل و شخصيت آن حضرت برنامه ویژه ای را پیش بینی کرده بود،افزود: براساس اين دستورالعمل همزمان با روز و شب شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) مراسم تعزيت آن حضرت و تكريم فضايل آن امام همام با حضور سخنرانان و مادحين اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در امامزادگان و بقاع متبركه شاخص كشور برگزار شد.
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