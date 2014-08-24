سه هتل در اردبیل گواهینامه استاندارد دارند/ اعمال استانداردها در تمامی مراکز اقامتی

قادر تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به تاکید به ادامه این روند 11 هتل نیز در حال عقد قرارداد با شرکت مجری هستند.

به گفته تقی زاده طرح تطبیق استاندارد های کیفیت خدمات در چهار بخش تاسیسات و ساختمان، آموزش و نیروی انسانی، ایمنی و بهداشت و خدمات و تجهیزات صورت می پذیرد

وی افزود: بر اساس امتیاز اکتسابی در هر بخش درجه مقدماتی تعیین و برای تعیین درجه قطعی به کمیسیون درجه بندی در ادارات کل استانی ارسال می گردد.

وی با تاکید به اینکه به اینکه استانداردسازی تامین حداقل ها در تاسیسات گردشگری است بیان داشت: بالا بردن کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران در راستای اجرای سیاست های سازمان ضروری است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اضافه کرد بر اساس آئین نامه ها و ضوابط و بخشنامه های موجود تمدید و صدور پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری منوط به ارائه گواهینامه استاندارد سازی است.

تقی زاده تصریح کرد: در مقابل برای واحد هایی که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد سازی شده باشند مشوق هایی درخصوص افزایش نرخ مراکز اقامتی پیش بینی شده است.

به گفته این مسئول براساس هماهنگی های به عمل آمده تمدید پروانه های بهره برداری برای هتل ها با اخذ قرارداد استانداردسازی با شرکت مجری و به صورت یک ساله تمدید می گردد.

وی با بیان اینکه نماینده سازمان مرکزی در جلسه کمیسیون درجه بندی حضور می یابد افزود: درصورت تائید درجه پیشنهادی، گواهینامه استانداردسازی به تاسیسات گردشگری صادر و درصورت وجود نواقص این امر منوط به برطرف نمودن نواقصات می گردد.

تقی زاده با بیان اینکه در شرایط حاضر ضوابط استانداردسازی برای هتل ها، میهمانپذیرها، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز پذیرائی بین راهی تهیه شده است، گفت: باتوجه به وجود 81 هتل آپارتمان در استان ضرورت دارد ضوابط استانداردسازی هتل آپارتمان ها در اسرع وقت توسط سمگا به عنوان عامل چهارم طرح تطبیق تهیه گردد

وی افزود: ضرورت تسریع این طرح به این دلیل است که بیش از 38 درصد از تاسیسات اقامتی استان را هتل آپارتمان ها تشکیل می دهند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان عنوان کرد: جهت طرح استاندارد سازی هتل های استان شرکت مجری طرح با همکاری هتلداران استان این طرح را تا پایان سال جاری به اتمام برساند.