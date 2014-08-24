یک طرح عمرانی جهاد کشاورزی در شهرستان تاکستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اولین روز از هفته دولت صبح یکشنبه؛ با حضور استاندار و مسئولین استانی یک طرح عمرانی کشاورزی در شهرستان تاکستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح که شامل طرح آبیاری تحت فشار ( قطره ای) حوزه چاه آب شماره 11 باغات انگور تاکستان است افزون بر 2میلیارد و 940 میلیون ریال هزینه شده است.



با بهره برداری ازطرح یاد شده زمینه اشتغال برای 5 نفر در منطقه فراهم شد.

سطح اجرای آبیاری تحت فشار در این طرح آب و خاک حدود 84 هکتار بوده است.

در هفته دولت در این شهرستان 12 پروژه کشاورزی با 45 میلیارد 187 میلیون ریال افتتاح می شود که این طرحها شامل 9 طرح آب و خاک و 3 طرح امور دام است.

