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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۱۸

یک طرح عمرانی جهاد کشاورزی در شهرستان تاکستان به بهره برداری رسید

یک طرح عمرانی جهاد کشاورزی در شهرستان تاکستان به بهره برداری رسید

قزوین- خبرگزاری مهر: در اولین روز از هفته دولت بهره برداری از یک طرح عمرانی جهاد کشاورزی در شهرستان تاکستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اولین روز از هفته دولت صبح یکشنبه؛ با حضور استاندار و مسئولین استانی یک طرح عمرانی کشاورزی در شهرستان تاکستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح که شامل طرح آبیاری تحت فشار ( قطره ای) حوزه چاه آب شماره 11 باغات انگور تاکستان است افزون بر 2میلیارد و 940 میلیون ریال هزینه شده است.

با بهره برداری ازطرح یاد شده زمینه اشتغال برای 5 نفر در منطقه فراهم شد.

سطح اجرای آبیاری تحت فشار در این طرح آب و خاک حدود  84 هکتار بوده است.

در هفته دولت در این شهرستان 12 پروژه کشاورزی با 45 میلیارد 187 میلیون ریال افتتاح می شود که این طرحها شامل 9 طرح آب و خاک و 3 طرح امور دام است.
 

کد مطلب 2356022

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