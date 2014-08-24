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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

یک قاتل در ملاء عام در ساری اعدام شد

یک قاتل در ملاء عام در ساری اعدام شد

ساری - خبرگزاری مهر: حکم اعدام یک قاتل به اتهام سه فقره قتل در ساری اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حکم اعدام مرد قاتل که در سال 92در يك نزاع و درگيري خانوادگي  برادرو پسر عمو و همسر خود رابه  قتل رساند با حضور مراجع قضايي و انتظامي درملاء عام  به مرحله اجرا درآمد.

حجه الاسلام اسدالله جعفري دادستان مركز استان مازندران صبح یکشنبه در حاشیه این مراسم در باره اجراي اين حكم گفت: در تاريخ 28/1/92در يك نزاع و درگيري خانوادگي بين محكوم عليه، برادر و پسر عمويش رخ داد و متاسفانه محكوم عليه (سهيل رستخيز) با ضربات چاقو، وبرادر، پسر عموي خودش را به قتل رساند كه پرونده با صدور قرار مجرميت و كيفر خواست جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه كيفري استان ارجاع و محكوم عليه با صدور قرار  بازداشت موقت به زندان ساري منتقل شد.

اين مقام قضايي ادامه داد: در حين رسيدگي به اين پرونده در تاريخ 24/9/92 همسر محكوم عليه درخواست ملاقات شرعي با همسرش را کرد كه متاسفانه محكوم عليه در ملاقات شرعي و خصوصي در اطاق مخصوص در داخل زندان همسرش را نيز به قتل رساند و پرونده با قرار مجرميت و كيفر خواست جهت رسيدگي به شعبه دوم كيفري استان ارجاع شد.

وی گفت: پس از تشكيل جلسات محاكماتي حكم قصاص نفس محكوم عليه به جرم سه فقره قتل عمدي به سه بار قصاص محكوم شده بود صبح امروز در امام زاده يحيي ساري به اجرا در آمد.

کد مطلب 2356026

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