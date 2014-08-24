تبعید 20 ساله مجسمه دعبل خزایی در شوش پایان یابد

مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نزدیک به 20 سال است که این مجسمه در انبار شهرداری شوش نگه داشته شده که چنین اقدامی در شان و منزلت این شاعر اهل بیت نیست.



وی افزود: لازم است از ذخایر فرهنگی خودمان در شناساندن شخصیت های برجسته و تاثیرگذار بهره ببریم.



مشاور فرهنگی فرماندار شوش اظهار کرد: مجسمه دعبل خزاعی در کنار دیگر آثار باستانی و فرهنگی، یکی از نمادهای مهم شهر شوش است که با استفاده از نظر کارشناسان می شود در جای مناسبی از شهر جانمایی شود.



احمدی همچنین یادآور شد: اخیرا نیز در آستانه کنگره بین المللی رضوی هستیم که اختتامیه این مراسم در مرقد دعبل خزاعی در شهر شوش برگزار می شود و شایسته است تا مجسمه این شاعر از سوی شهرداری تا پیش از مراسم نصب و جانمایی شود.



مشاور فرهنگی فرماندار شهرستان شوش تاکید کرد: نصب مجسمه این شاعر بزرگ جهان اسلام می تواند در شناساندن این شخصیت فرهیخته و تاثیرگذار به میهمانان نوروزی و شهروندان شوشی موثر باشد.