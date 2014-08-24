تبعید 20 ساله مجسمه دعبل خزایی در شوش پایان یابد

مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نزدیک به 20 سال است که این مجسمه در انبار شهرداری شوش نگه داشته شده که چنین اقدامی در شان و منزلت این شاعر اهل بیت نیست.
وی افزود: لازم است از ذخایر فرهنگی خودمان در شناساندن شخصیت های برجسته و تاثیرگذار بهره ببریم.
مشاور فرهنگی فرماندار شوش اظهار کرد: مجسمه دعبل خزاعی در کنار دیگر آثار باستانی و فرهنگی، یکی از نمادهای مهم شهر شوش است که با استفاده از نظر کارشناسان می شود در جای مناسبی از شهر جانمایی شود.
احمدی همچنین یادآور شد: اخیرا نیز در آستانه کنگره بین المللی رضوی هستیم که اختتامیه این مراسم در مرقد دعبل خزاعی در شهر شوش برگزار می شود و شایسته است تا مجسمه این شاعر از سوی شهرداری تا پیش از مراسم نصب و جانمایی شود.
مشاور فرهنگی فرماندار شهرستان شوش تاکید کرد: نصب مجسمه این شاعر بزرگ جهان اسلام می تواند در شناساندن این شخصیت فرهیخته و تاثیرگذار به میهمانان نوروزی و شهروندان شوشی موثر باشد.
شوش - خبرگزاری مهر: مشاور فرهنگی فرماندار شوش خواستار جانمایی مجسمه دعبل خزایی که مدت 20 سال در انبار نگه داری می شود، در مکان مناسبی در این شهرستان شد.
مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نزدیک به 20 سال است که این مجسمه در انبار شهرداری شوش نگه داشته شده که چنین اقدامی در شان و منزلت این شاعر اهل بیت نیست.
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