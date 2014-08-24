جمعیت نیر به یک سوم کاهش یافته است/بیکاری دلیل مهاجرت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صمدی صبح یکشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی نیر تصریح کرد: جمعیت این شهرستان در چند سال گذشته از 75 هزار نفر به 25 هزار نفر کاهش یافته که جای نگرانی دارد.

وی دلیل عمده وقوع این مهم را مهاجرت به دلیل نبود بیکاری و اشتغال عنوان کرد و افزود: این در حالی است که این شهرستان یکی از مناطق مستعد گردشگری استان اردبیل است.

فرماندار نیر با یادآوری این مهم که موضوع بیکاری و رفع آن طی سفر معاون رئیس جمهور مطرح شد، تاکید کرد: از جمله راهکار های رفع این مشکل توجه به پتانسیل های گردشگری است.

صمدی تکمیل زیرساخت های شهرک تخصصی آب و ناحیه صنعتی و مناطق نمونه گردشگری شهرستان را ضروری دانست و افزود: اگر این زیرساخت ها آماده شود مقدمات و بستر ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی و کارآفرین فراهم خواهد شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این برای احیای گردشگری منطقه خواستار الحاق نیر به منطقه آزاد سبلان شده ایم چراکه اجرای این طرح زمینه ساز تحولات اساسی در پیشرفت و توسعه شهرستان خواهد بود.

فرماندار نیر قرار گرفتن این شهرستان در دروازه غربی استان اردبیل و جاده ترانزیتی تبریز به اردبیل را از پتانسیل های گردشگری منطقه دانست و تاکید کرد: احداث جاده کمربندی از جمله مطالبات مردم این منطقه است.

وی با اشاره به خیل عظیم گردشگرانی که مایل به استفاده از منطقه گردشگری بولاغلار هستند، ادامه داد: با این وجود نبود جاده مناسب موجب قفل شدن خیابان اصلی شهر و ترافیک سنگین در تردد می شود.

صمدی معتقد است نبود جاده کمربندی از جمله دلایل تشدید ترافیک در فصول گردشگری این شهرستان است در حالی که در تعطیلات اخیر بالغ بر 30 هزار خودرو در این شهرستان تردد کرده اند.

به گفته این مسئول ضرورت احداث بیمارستان 32 تخت خوابی و افزایش امکانات بهداشت و درمانی، چهار بانده کردن مسیر نیر به سراب ، تکمیل و بهسازی جاده کریق به آرموداق، تکمیل مجتمع های آبرسانی شهید کسائی،محمد زاده و دورسون خواجه از دیگر مطالبات مردم این منطقه است.