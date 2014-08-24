تبعیضی در توزیع اعتبارات مازندران قائل نشدیم

به گزارش خبرنگار مهر، ربيع فلاح جلودار صبح یکشنبه در گردهمايي روساي دانشگاه هاي استان گفت: شفاف سازي در توزيع اعتبارات شهرستاني موجب برنامه ريزي براي پيشبرد اهداف كلان استان خواهد بود.

وي با اشاره به نقش رسانه ها در شكل دهي افكار عمومي استان تاكيد كرد: رسانه ها نبايد دغدغه حاشيه سازي و حاشيه نگاري داشته باشند بلكه بايد راهكار هاي حل مشكل عقب ماندگي استان را پيگيري كنند.

فلاح جلودار كه در جمع روساي دانشگاه ها و مديران مراكز پژوهشي مازندران سخنراني مي كرد با بيان معضلات بيكاري در استان گفت: مازندران رتبه ي اول يا دوم بيكاري فارغ التحصيلان كشور را داراست و متاسفانه برخي از دانشجويان صرفا به دنبال مدرك هستند و از تخصص لازم برخوردار نيستند.

حجت الاسلام اصغري آقمشهدي رئيس دانشگاه مازندران نیز به نامه ارسال شده از سوي ديوان محاسبات استان مازندران به مديركل آموزش و پژوهش استانداري اشاره كرد و افزود: دستگاه هاي اجرايي موظفند 75 درصد از بودجه هاي مربوط به تحقيقات و پژوهشي را از طريق انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي هزينه كنند.

رئيس بزرگ ترين مركز آموزش عالي استان با اعلام اين خبر كه دانشگاه مازندران از 12 دانشكده، 11 هزار دانشجو، 307 عضو هيات علمي و 540 كارمند تشكيل شده، اين دانشگاه را به عنوان دانشگاه منتخب استان معرفي كرد و گفت: دانشگاه مازندران با توجه به بزرگيش، مشكلات بسيار زيادي هم دارد و ما اين افتخار را داريم كه با تمام مشكلات موجود، به جامعه علمي استان و كشور خدمت مي كنيم.

اصغري آقمشهدي با اعلام اين نكته كه يك بخش از ارتباط دانشگاه با صنعت و با محيط اجرايي مي تواند با واحدها و بخش هاي خصوصي جامعه باشد، به بخش ديگري از اين ارتباط اشاره كرد و افزود: درارتباط با صنعت و حوزه اجرايي دولتي، با وظيفه مهمي كه قانونگذار قائل شده انتظار مي رود استاندار محترم با نظارت لازم جهت اجرايي شدن اين مهم، مشكلات مالي دانشگاه و صنعت را برطرف كند.

حجت الاسلام محمد رحيميان مسوول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي مازندران با بيان اينكه تكريم دانش پژوهان از مولفه هاي مكتب امام جعفر صادق (ع) است گفت: نگاه امام صادق (ع) به علم، نگاهي قدسي و به دور از خودنمايي و فخر فروشي بود.

حجت الاسلام محمد رحيميان مسوول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي مازندران نیز ضمن برشمردن صفات و روحيات اخلاقي آن امام همام، توجه به سيره ي آن حضرت را از ملزومات مورد اهتمام جدي مسلمانان و بويژه شيعيان عنوان كرد و افزود: اهتمام به توسعه علمي، ارزش گزاري به نقد، رواج آزاد انديشي و نخبه پروري از جمله مولفه هاي مكتب آن حضرت است.

وي توجه به استعداد هاي خاص و فردي دانشجويان و تكريم دانش پژوهان را نيز از ديگر مولفه هاي مكتب امام صادق(ع) توصيف و خاطرنشان كرد: آنچه امام بزرگوار ما را در رنج قرار مي داد نداشتن ياوران صادق بود.

رحيميان: نداشتن ياوران راستگو براي امام صادق (ع)" را جريان تلخ تاريخ عنوان كرد و افزود: آزاد انديشي در مكتب جعفري جايگاه ويژه اي دارد و اين آزاد انديشي محدود به اسلام نبوده و بحث و گفت وگو با غير مسلمانان نيز در سيره ي امام بزرگوار ما بوده است.

وي با بيان اينكه توجه امام صادق (ع) هم به علوم تجربي بود وهم وحياني تصريح كرد: در علوم وحياني توجه به فقه، حديث، تفسير و اخلاق و در علوم تجربي توجه به طب، نجوم و فيزيك از اهتمام مكتب جعفري به آگاهي و توسعه ي آن حكايت دارد.