انتشار ترجمه‌ انگليسي کتاب «فاطمه زهرا(س)» در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل، با هدف معرفی شخصیت و سیره الگوی زنان اسلام و جهان و با توجه به فقدان منابع انگلیسی در خصوص معرفی حضرت فاطمه زهرا (س) و به منظور شناساندن سجایای اخلاقی و تربیتی و فضایل دختر گرامی پیامبر اسلام(ص) به جامعهي آمریکایی بالاخص زنان آمریکایی، کتاب «فاطمه زهرا (س)» از مجموعه «پیشوایان اهل بیت(ع)» تألیف گروهی از نویسندگان مجمع جهانی اهل بیت قم به زبان انگلیسی ترجمه كرد.
این اثر توسط علمدار زيد، مترجم شیعه و آشنا به کتب اهل بیت(ع) به زبان انگلیسی برگردان شد و براي بهرهگیری از فضای گسترده و بااهمیت بازار نشر در آمریکا، وظیفه نشر به یک ناشر آمریکایی محول شد و این ناشر، با اخذ شناسنامه کنگرهي آمریکا برای کتاب مذکور، امکان معرفی کتاب را در سطح سایتهای مختلف اعم از آمازون و بارز اند نوبلز را فراهم آورده و در دو شکل کتاب کلاسیک و ایبوک، آن را وارد بازار نشر كرده است.
بر اساس اين خبر، رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل، در راستای معرفی و نشر آثار اصیل اسلامی ایرانی در دو سال گذشته، اقدامات متنوعی را در حوزهي نشر و تولید کتاب و مجله كرده است که از آن جمله میتوان به انتشار کتابهايي چون؛ ترجمه كتاب «فروغ ابدیت» آیتالله سبحانی با نام «محمد (ص) کیست»، «شیعه در آمریکای شمالی»، مجلهي مطالعات شیعه، «آنچه همه باید در مورد اسلام بدانند» اثر آيتالله امینی، «میراث تشیع و ایران» و ... اشاره کرد.
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