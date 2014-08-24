اعضای هیئت ارزیابی عملکرد مدیران در وزارت صنعت منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ریاحی مشاور وزیر، منوچهر طاهایی مشاور وزیر و محمد رضا عبداللهی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در این هیئت منصوب شدند.



نعمت زاده در این حکم آورده است: نظر به ضرورت ارزیابی عملکرد کمی و کیفی مدیریت‌های ستادی و استانی وزارت متبوع در اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین شناسایی زمینه‌های قابل بهبود مأموریت‌های اجرایی حوزه‌های مختلف این هیئت تشکیل شده است.



وزیرصنعت، معدن وتجارت از هیئت ارزیابی عملکرد مدیریت‌های ستادی و استانی وزارت صنعت،معدن وتجارت خواسته است، با پایش مستقل عملکرد مدیریت‌های حوزه‌های مختلف، نتایج حاصل را با هدف بهبود عملکرد، کتبا quotation mark منعکس کند.