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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۳۲

اعضای هیئت ارزیابی عملکرد مدیران در وزارت صنعت منصوب شدند

اعضای هیئت ارزیابی عملکرد مدیران در وزارت صنعت منصوب شدند

وزیر صنعت، معدن وتجارت، اعضا هیئت ارزیابی عملکرد مدیریت‌های ستادی و استانی وزارت صنعت، معدن وتجارت را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ریاحی مشاور وزیر، منوچهر طاهایی مشاور وزیر و محمد رضا عبداللهی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در این هیئت منصوب شدند.

نعمت زاده در این حکم آورده است: نظر به ضرورت ارزیابی عملکرد کمی و کیفی مدیریت‌های ستادی و استانی وزارت متبوع در اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین شناسایی زمینه‌های قابل بهبود مأموریت‌های اجرایی حوزه‌های مختلف این هیئت تشکیل شده است.

وزیرصنعت، معدن وتجارت از هیئت ارزیابی عملکرد مدیریت‌های ستادی و استانی وزارت صنعت،معدن وتجارت خواسته است، با پایش مستقل عملکرد مدیریت‌های حوزه‌های مختلف، نتایج حاصل را با هدف بهبود عملکرد، کتبا quotation mark منعکس کند.

کد مطلب 2356045

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