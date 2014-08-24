اعضای هیئت ارزیابی عملکرد مدیران در وزارت صنعت منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ریاحی مشاور وزیر، منوچهر طاهایی مشاور وزیر و محمد رضا عبداللهی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در این هیئت منصوب شدند.
نعمت زاده در این حکم آورده است: نظر به ضرورت ارزیابی عملکرد کمی و کیفی مدیریتهای ستادی و استانی وزارت متبوع در اجرای دقیق برنامههای عملیاتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین شناسایی زمینههای قابل بهبود مأموریتهای اجرایی حوزههای مختلف این هیئت تشکیل شده است.
وزیرصنعت، معدن وتجارت از هیئت ارزیابی عملکرد مدیریتهای ستادی و استانی وزارت صنعت،معدن وتجارت خواسته است، با پایش مستقل عملکرد مدیریتهای حوزههای مختلف، نتایج حاصل را با هدف بهبود عملکرد، کتبا quotation mark منعکس کند.
وزیر صنعت، معدن وتجارت، اعضا هیئت ارزیابی عملکرد مدیریتهای ستادی و استانی وزارت صنعت، معدن وتجارت را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ریاحی مشاور وزیر، منوچهر طاهایی مشاور وزیر و محمد رضا عبداللهی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در این هیئت منصوب شدند.
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