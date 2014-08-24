متخلفان صید ماهی از شلوغی و کمبود نیرو در طالقان سوءاستفاده می کنند

حشمت الله کشیری در گفتگو با مهر، درباره وضعبت صید ماهی در منطقه طالقان با بیان اینکه هر ساله در ابتدای تیرماه مجوز صید ماهی صادر می شود، گفت: این مجوز برای صید ماهی با قلاب صادر می شود و استفاده از سایر ادوات ممنوع است اما برخی افراد با قانونشکنی از ابزارهای دیگری استفاده می کنند.

وی با اشاره به کمبود نیرو در اداره حفاظت محیط زیست طالقان تصریح کرد:متاسفانه متخلفین از شلوغی و کمبود نیرو استفاده کرده و اقدام به صید غیرمجاز با آلات غیرمجاز (تور سالیک) می کنند.

وی با اشاره به مشاهده مواردی از تخلف طی روزهای اخیر افزود: محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست حین گشت و کنترل مناطق شکار ممنوع بخش بالا طالقان به دو مورد تخلف صید غیرمجاز ماهی بدون اخذ مجوز و با آلات غیرمجاز برخورد کردند که از متخلفین تعداد 90 قطعه ماهی و بچه ماهی رودخانه ای کشف و ضبط شد.

به گفته کشیری تعداد متخلفان هشت نفر بود که به صید غیرمجاز ماهی اقدام کردند.



رئیس اداره محیط زیست شهرستان طالقان یادآور شد: با توجه به ممنوعیت صید با آلات غیرمجاز متخلفان برای تشکیل پرونده تخلف به اداره حفاظت محیط زیست منتقل و با تشکیل صورتجلسه به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گفته این مسئول کشیری متخلفان باید مبلغ 9 میلیون ریال بابت جریمه صید غیرمجاز 90 قطعه ماهی به حساب محیط زیست پرداخت کنند.



