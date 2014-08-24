  1. استانها
  2. کردستان
۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

ذوالفقاری اعلام کرد:

افتتاح پروژه های کشاورزی 236 میلیاردی درکردستان

افتتاح پروژه های کشاورزی 236 میلیاردی درکردستان

سنندج-خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 107 پروژه و 15 طرح در بخش کشاورزی استان با سرمایه گذاری بالغ بر 236 میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت افتتاح می شود.

کریم ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن هفته دولت گفت: 107 پروژه و 15 طرح در زیر بخش های آب،خاک و امور فنی ومهندسی، تولیدات گیاهی و دامی، تعاون روستایی، منابع طبیعی و آبخیزداری و صنایع کشاورزی در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: برای تعداد پروژه های ذکر شده  236 میلیارد و 525 میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی گفت: افتتاح این تعداد پروژه برای 164 نفر اشتغالزایی  و 179 نفر هم تثبیت شغل در برخواهد داشت و 11 هزار و 480 خانوار هم از این تعداد پروژه و طرح بهره مند می شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: بیشترین پروژه قابل افتتاح در این هفته مربوط به بخش آب و خاک و امور فنی و مهندسی با 74 پروژه است.

ذوالفقاری میزان سرمایه گذاری برای افتتاح 74 پروژه و دو طرح بخش آب و خاک و امور فنی و مهندسی را 21 میلیارد و 27 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: 122 خانوار کردستانی از این تعداد پروژه و طرح بهره مند می شوند.

وی به پروژه های شاخص قابل افتتاح بخش کشاورزی کردستان در هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: بهره برداری از سیلوی 15 هزار تنی در دهگلان از جمله پروژه های شاخص در این هفته است.

وی میزان اعتبار مصوب برای افتتاح این سیلو را 11 میلیارد و 460 میلیون ریال ذکر کرد و افزود:برای افتتاح این سیلو 21 میلیارد و 50 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: محل تامین اعتبار این پروژه بانک توسعه تعاون و میزان سرمایه گذاری متقاضی هم 9 میلیارد و 590 میلیون ریال  بوده است.

ذوالفقاری از دیگر پروژه های شاخص قابل افتتاح در هفته دولت را کارخانه تولید خوراک دام و طیور در شهرستان بانه خواند و بیان کرد: میزان اعتبار مصوب برای این پروژه هم 15 میلیارد ریال و اعتبار هزینه شده نیز40 میلیارد ریال بوده است.

وی عنوان کرد: از سال 90 عملیات احداث پروژه کارخانه تولید خوراک دام و طیور در بانه شروع شده است و امسال در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: افتتاح ساختمان حفاظتی و پایگاه  اطفاء حریق در شهرستان بانه سومین پروژه شاخص بخش کشاورزی استان است که از سال 90 احداث آن آغاز شده و امسال به پایان رسیده است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان محل تامین اعتبار پروژه ساختمان مذکور را استانی وملی ذکر کرد و  اظهارداشت: برای افتتاح ساختمان مذکور 12 میلیارد ریال مصوب شده بود که همین میزان نیز هزینه شده است.

 

کد مطلب 2356053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها