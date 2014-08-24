افتتاح پروژه های کشاورزی 236 میلیاردی درکردستان

کریم ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن هفته دولت گفت: 107 پروژه و 15 طرح در زیر بخش های آب،خاک و امور فنی ومهندسی، تولیدات گیاهی و دامی، تعاون روستایی، منابع طبیعی و آبخیزداری و صنایع کشاورزی در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: برای تعداد پروژه های ذکر شده 236 میلیارد و 525 میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی گفت: افتتاح این تعداد پروژه برای 164 نفر اشتغالزایی و 179 نفر هم تثبیت شغل در برخواهد داشت و 11 هزار و 480 خانوار هم از این تعداد پروژه و طرح بهره مند می شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: بیشترین پروژه قابل افتتاح در این هفته مربوط به بخش آب و خاک و امور فنی و مهندسی با 74 پروژه است.

ذوالفقاری میزان سرمایه گذاری برای افتتاح 74 پروژه و دو طرح بخش آب و خاک و امور فنی و مهندسی را 21 میلیارد و 27 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: 122 خانوار کردستانی از این تعداد پروژه و طرح بهره مند می شوند.

وی به پروژه های شاخص قابل افتتاح بخش کشاورزی کردستان در هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: بهره برداری از سیلوی 15 هزار تنی در دهگلان از جمله پروژه های شاخص در این هفته است.

وی میزان اعتبار مصوب برای افتتاح این سیلو را 11 میلیارد و 460 میلیون ریال ذکر کرد و افزود:برای افتتاح این سیلو 21 میلیارد و 50 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: محل تامین اعتبار این پروژه بانک توسعه تعاون و میزان سرمایه گذاری متقاضی هم 9 میلیارد و 590 میلیون ریال بوده است.

ذوالفقاری از دیگر پروژه های شاخص قابل افتتاح در هفته دولت را کارخانه تولید خوراک دام و طیور در شهرستان بانه خواند و بیان کرد: میزان اعتبار مصوب برای این پروژه هم 15 میلیارد ریال و اعتبار هزینه شده نیز40 میلیارد ریال بوده است.

وی عنوان کرد: از سال 90 عملیات احداث پروژه کارخانه تولید خوراک دام و طیور در بانه شروع شده است و امسال در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: افتتاح ساختمان حفاظتی و پایگاه اطفاء حریق در شهرستان بانه سومین پروژه شاخص بخش کشاورزی استان است که از سال 90 احداث آن آغاز شده و امسال به پایان رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان محل تامین اعتبار پروژه ساختمان مذکور را استانی وملی ذکر کرد و اظهارداشت: برای افتتاح ساختمان مذکور 12 میلیارد ریال مصوب شده بود که همین میزان نیز هزینه شده است.