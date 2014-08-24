برگزیدگان چهار بخش جشنواره بین المللی یاس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه دومین جشنواره بین المللی فیلم های ویدئویی یاس شنبه شب در هتل نارنجستان نور برگزار و برگزیدگان چهار بخش این جشنواره معرفی شدند.

امیر مداح مدیر آماده سازی نسخه مادر DVD (اتورینگ) برای فیلم «یه حبه قند»، برگزیده بهترین کیفیت عرضه محصولات ویدیوئی، موسسه پارس ویدئو به مدیریت محمود سلطانی برگزیده برترین موسسه ویدئو رسانه، برگزیدگان بخش مواد تبلیغی و اطلاع رسانی دومین جشنواره بین المللی فیلم یاس در بخش بخش عکس، امید صالحی برای مجموعه عکس های فیلم آخرین نفر، مهسا طیب طاهر برای مجموعه عکس های فیلم گهواره، مهدی دلخواسته برای مجموعه عکس های فیلم عصر بارانی معرفی شدند.

در بخش پوستر، محسن اکلیون برای طراحی پوستر فیلم هیپنوتیزم، محسن جسور برای طراحی پوستر فیلم صدای پای باران، سپهر شکری برای طراحی پوستر فیلم آنچه گذشت، در بخش آنونس و عنوان بندی: یاسر طالبی برای ساخت آنونس فیلم باد و برگ، رامین بهادری برای ساخت عنوان بندی فیلم لباسی برای خدمت، مهراب مشهدبان برای ساخت عنوان بندی فیلم سه ماهی، مهراب مشهد بان برای ساخت عنوان بندی فیلم چند روز بیشتر برگزیده معرفی شدند.

برندگان بخش طرح وایده : مرجان اشرفی زاده- علی اصغری برای طرح فیلنمامه بانوی سمبوک، مهرداد غفار زاده – اکبر روح برای طرح فیلنامه روزهای مرد مرده، مهدی بوستانی شهر بابکی برای طرح فیلنامه پیوند، محمد مُنعم برای طرح اقتباسی فیلم نامه برهوت برتر شدند.

دومین جشنواره بین المللی فیلم ویدئویی تهران (یاس) اول تا ششم شهریور ماه سال جاری همزمان در تهران و مازندران در حال برگزاری است.