کنسرت همایون شجریان در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبداللهی بااشاره به اجرای زنده آلبوم پرفروش «نه فرشته ام نه شیطان» به آهنگسازی تهمورس پورناظری و خوانندگی همایون شجریان،افزود: کنسرت یادشده درروزهای 22، 23 و 24 شهریورماه جاری بعد از مدت‌ها میزبان علاقه‌مندان موسیقی ایرانی خواهد بود.

مدیرموسسه فرهنگی هنری ترانه گسترایلیا باتاکیدبراینکه این کنسرت ساعت 21 تاریخ های مذمور با حضور ارکستری از نوازندگان ایرانی در باغ زیبای عفیف آباد شیرازبرگزار می‌شود، افزود: “نه فرشته‌ام نه شیطان”همایون شجریان میزبان علاقه مندان موسیقی با برگزاری یک کنسرت موسیقی ایرانی خواهد بود و این می تواند اتفاق بسیار خوبی در اجرای زنده کنسرت های موسیقی دراین حوزه باشدوعلاقه مندان می توانندازطریق آدرسhttp://shiraztic.ir/ اطلاعات لازم راکسب کنند.

عبداللهی ادامه داد: آلبوم «نه فرشته ام نه شیطان» به آهنگسازی تهمورس پورناظری و خوانندگی همایون شجریان و نوازندگی بزرگانی چون شجاعت حسین خان، درو اوستاچه، دیوید گارنر، جیمی جانسون، محمد آکاتای، جان ویک فیلد و رامون استگنار بیستم اسفند ماه سال گذشته طی مراسمی با حضور تعداد زیادی از هنرمندان موسیقی، تئاتر و سینما در تالار وحدت به تهیه‌کنندگی موسسه ایران گام رونمایی شد. این در حالی است که دو کمپانی معتبر از اروپا و آمریکا پخش جهانی این آلبوم موسیقایی را به عهده دارند.

وی اظهارداشت: "چرا رفتی" با شعری از سیمین بهبهانی، «درون آیینه » با شعری از حسین منزوی، «دل به دل» با شعری از هومن ذکایی، «کولی» با شعری از سیمین بهبهانی، «همه هیچم» با شعری از حسین منزوی، «چونی بی من» با شعری از مولانا، «شتک» با شعری از حسین منزوی، «در حصار شب» با شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی قطعاتی هستند که در این آلبوم برای علاقه‌مندان موسیقی ایرانی درشیرازارائه شده است.

همایون شجریان: هیچگاه خودم را در یک فرم محصور نکردم

همایون شجریان دراستای برگزاری کنسرت “نه فرشته‌ام نه شیطان” درشیراز، بیان داشت: آلبوم «نه فرشته‌ام نه شیطان» خوشبختانه مورد استقبال بسیاری قرار گرفت و ما بعد از دو سه ماه شاهد درخواست‌های زیادی برای برگزاری این کنسرت بودیم. قصد خودمان هم این بود با توجه به اینکه زمان زیادی از انتشار این آلبوم نمی‌گذرد هرچه سریعتر کنسرت را درمهدفرهنگ وادب شیرازجنت طراز نیز برگزار کنیم.

این استادآوازایران گفت: من سعی کرده‌ام در روال و جریان کاری‌ام یک جا ساکن نمانم و حتی اگر کار از فضای سنتی هم قدری فاصله گرفته باشد، حضور پیدا خواهم کرد همانطور که در تیتراژ فیلم «آرایش غلیظ» هم همین کار را کردم. هدفم این بوده که خودم را در یک فرم محصور نکنم.

وی افزود: در این کنسرت چیدمان قطعات با آلبوم متفاوت خواهد بود و در عین حال دو قطعه دیگر هم که از ساخته‌های طهمورس و سهراب پورناظری است نیز اضافه خواهد شد.

شجریان در خصوص فضای آوازی آلبوم «نه فرشته‌ام نه شیطان» گفت: سعی کرده‌ایم در این آلبوم از آوازهای سنتی و کلاسیک پرهیز کنیم البته این به این معنا نیست که به طور کل آواز را کنار گذاشته باشیم در این کار اگر آوازی هم ارائه می‌شود کاملاً از پیش تعیین شده است بداهه نیست.

خواننده نوای "نه فرشته‌ام نه شیطان” ادامه داد: من سعی کرده‌ام در روال و جریان کاری‌ام یک جا ساکن نمانم و حتی اگر کار از فضای سنتی هم قدری فاصله گرفته باشد هم حضور پیدا خواهم کرد همانطور که در تیتراژ فیلم «آرایش غلیظ» هم همین کار را کردم و کار را در فضای کاملاً متفاوت اجرا کردم. هدفم این بوده که خودم را در یک فرم محصور نکنم.

آهنگساز آلبوم «نه فرشته‌ام نه شیطان» با اشاره به تغییراتی که این کنسرت نسبت به آلبوم دارد، گفت: به جز حضور سی‌تار و دودک هیچ تغییری دیگر نسبت به آلبوم ندیدم. البته با توجه به امکاناتی که برخی از آهنگ‌ها در اختیار ما می‌گذارد چینش آهنگ‌ها در کنسرت کمی متفاوت خواهد بود.

همایون شجریان در ادامه ضمن بیان اینکه دوست دارم در یک سالن 12 هزار نفره به روی صحنه بروم، گفت: برای ما بسیار ایده‌آل است که در یک سالن 12 هزار یا 25 هزار نفره اجرا کنیم اما از جهت اینکه تا به حال این موضوع اتفاق نیفتاده کمی وارد شدن به این عرصه مشکل است. شاید بتوان در شیراز آنهم درباغ زیبای عفیف آباد به این ایده تاحدی جامه عمل پوشید.