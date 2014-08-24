آمار متقاضیان بورس خارج از کشور اعلام شد/ برگزاری جلسه توجیهی

دکتر احمد غلامی در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص اعزام دانشجویان واجد شرایط بورس خارج از کشور آزمون دکتری 93 گفت: ابتدا جلسه توجیهی روز سه شنبه چهار شهریور ساعت 14 توسط اداره بورس و اعزام دانشجویان سازمان برای این دانشجویان برگزار می شود.

وی ادامه داد: دراین جلسه شرایط سازمان به این دانشجویان ابلاغ می شود و زمان اعزام نیز به زودی اعلام خواهد شد .

سازمان سنجش آموزش کشور امسال 96 نفر را به عنوان داوطلبان واجد شرايط اوليه بورس خارج از كشور آزمون دكتري سال 1393 اعلام کرد.

به گزارش مهر، بورس خارج از کشور امسال با بورس سال گذشته متفاوت بود و برای اولین بار همزمان با آزمون دکتری 93 متقاضیان می توانستند تقاضای خود را اعلام کنند.

پس از اعلام متقاضیان برای تمایل استفاده از بورس خارج از کشور، و بررسی شرایط ، انتخاب رشته و معرفی‌شدگان دو برابر ظرفیت به دانشگاه ها، سوابق علمی متقاضیان بررسی شد و در نهایت نفرات انتخاب‌شده به سازمان امور دانشجویان برای اعزام به خارج از کشور معرفی شدند.