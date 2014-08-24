آمادگی ارس برای همکاری با رسانه های ترکیه در معرفی ظرفیت های منطقه/ اطلاع رسانی صحیح موجب توسعه روابط

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی یکشنبه در بازدید گروهی از خبرنگاران خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی ترکیه از منطقه آزاد ارس، اطلاع رسانی صحیح را موجب توسعه روابط توریستی، فرهنگی، تجاری و اقتصادی دو طرف دانست و افزود: رسانه های خبری ترکیه ای مسوولیت مهم اعتمادسازی بین مردم ترک در خصوص امنیت و مزایای سرمایه گذاری در ارس را بر عهده دارند تا این امر منجر به توسعه روابط دو کشور در زمینه های موجود شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به وجود زیرساخت های حمل و نقل ریلی در این منطقه، وجود روابط خارجی با کشورهای حوزه CIS، وجود مشترکات تجاری ایران با ترکیه و فراهم شدن امکان سرمایه گذاری در زمینه های صنعت، کشاورزی، گردشگری و بازرگانی برای سرمایه گذاران ترکیه ای توسط سازمان منطقه آزاد ارس برای سرمایه گذاران، خبرنگاران باید فرایندهای صحیح سرمایه گذاری و مناطق گردشگری، فرصت ها و جاذبه های ارس را بطور صحیح و کامل به مخاطبان خود انعکاس دهند.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس از خبرنگاران ترکیه ای خواست تا پتانسیل ها و توانمندی ها و مزایای موجود در ارس برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی را بیشتر و واقعی تر در شبکه های تلویزیونی این کشور انعکاس دهند و گفت: همجواری منطقه آزاد ارس با ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و نخجوان، معافیت های 20 ساله مالیاتی و گمرکی، وجود قوانین ویژه مناطق آزاد اعمال تخفیفات گمرکی و ارائه مشوق های ویژه سرمایه گذاری از نمونه مواردی است که برخورداری از آنها این منطقه را به منطقه ای با توجیه اقتصادی بالا در حوزه سرمایه گذاری برای تجار تبدیل کرده است.

عرب باغی در مصاحبه با شبکه DHA ترکیه نیز خاطر نشان شد: تابحال 15 سرمایه گذار ترک از شهرهای مختلف ترکیه داشته ایم که بعد از مطالعه و بررسی های جامع اقدام به سرمایه گذاری نموده اند و در صدد تعامل جهت افزایش حضور سرمایه گذاران این کشور همسایه در ارس هستیم.

گفتنی است در این بازدید، گروهی 12 نفری از رسانه های ترکیه از رسانه های مختلف از فازهای صنعتی و جاذبه های گردشگری ارس مانند کلیسای سنت استپانوس و مراکز تجاری و رفاهی بازدید کرده و مباحث مورد نیاز برای حضور سرمایه گذاران ترکیه ای را در نشست خبری با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس مورد بررسی قرار دادند.