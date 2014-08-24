علی جان صادقپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دولت، اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آبرسانی به همه روستاهای بالای 20 خانوار صورت گرفته و اگر مشکلی در آبرسانی به این روستاها به وجود آمده در اثر خشکسالی بوده است.
وی با تشریح پروژههایی که در هفته دولت افتتاح و بهرهبرداری میرسد گفت: در این هفته 14 طرح آبرسانی به روستاها با اعتباری بالغ بر 144 میلیارد ریال افتتاح یا کلنگ زنی میشود که از این تعداد، 8 پروژه با اعتباري بالغ بر 6 ميليارد و 400 ميليون تومان افتتاح خواهد شد، 3 پروژه با اعتباري بالغ بر 6 ميليارد و 800 ميليون تومان به بهره برداري میرسد و 3 پروژه جديد نيز با اعتباري بالغ بر 8.5 ميليارد تومان كلنگزني ميشود.
صادقپور این طرحها را شامل لولهگذاري، حفرچاه، احداث مخازن، احداث تصفيه خانه فاضلاب و ساختمان تله متري ذکر کرد که در تمامی بخشهای تابعه استان قم توزيع شده است.
دو پروژه مهم آبرسانی از سرشاخهها
مدیرعامل شرکت آبفار استان با اشاره به مشکلات کمبود آب در روستاهای استان از اجرای دو طرح مهم آبرسانی به روستا از سرشاخههای دز خبر داد و گفت: طرح انتقال آب سرشاخهها به شهر کهک و روستاهای تابعه با سرعت در حال اجراست و در صورتی که اعتبارش تامین شود این طرح تا پایان امسال به بهره برداری میرسد.
وی گفت: طرح آبرسانی به مجتمع سلفچگان هم در هفت دولت کلنگزنی میشود که شامل 2 هزار متر مربع مخزن، 400 متر ساختمان، 4 ایستگاه پمپاژ و 22 کیلومتر لوله گذاری است.
به گفته صادقپور با اجرای این پروژهها حدود 30 تا 40 روستای بخش سلفچگان که با کمبود آب مواجه هستند از آب سالم بهره مند میشوند.
آبرسانی به روستاها با تانکر
وی تاکید کرد: در بخش مرکزی که با مشکل کمبود آب مواجه هستیم در روستاهای زیر 20 خانوار، آبرسانی از طریق تانکر انجام میشود.
صادقپور از افتتاح دو حلقه چاه و شبکه تاسیسات در بخش مرکزی در هفته دولت خبر داد و گفت: با افتتاح این طرح، مشکل آبرسانی به حدود 12 روستا حل میشود.
مدیرعامل شرکت آبفار ادامه داد: اقدامات گستردهای انجام دادیم تا وضعیت آبرسانی به روستاها به حد مطلوب برسد.
وی یکی از مشکلات روستاهای قم را عدم برخورداری از منبع آبی پایدار ذکر کرد و افزود: با همین منابع محدودی که داریم مدیریت میکنیم.
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