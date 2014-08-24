بسیاری از مسائل مازندران دچار سیاست زدگی شده است/ ضرورت آغاز نهضت کارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح یکشنبه در نشست با روسای دانشگاه مازندران گفت : خيلي از مسائل استان دچار سياست زدگي شده است و امروز ديگر بايد گفتمان ما دانش محور باشد و در حقيقت دانشگاه بايد مبداء همه تحولات در جامعه باشد.

وی آغاز نهضت کارآفرینی در مازندران را یک ضرورت دانست و تاكيد كرد : وجود خیل عظیم فارغ التحصیلان بی کار زیبنده این استان نیست در ملاقاتهای حضوری دانش آموختگانی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد کامپیوتر درخواست شغل حتی به عنوان نگهبانی دارند که این موضوع بسیار تکان دهنده است.

ربيع فلاح تصريح کرد: با سیاسی کاری و عوام فریبی مشکلی حل نخواهد شد و متاسفانه در هشت سال گذشته علی رغم در آمدهای نجوم

ی ارزی برای کشور هیچ اقدام کلان تاثیرگذار در استان صورت نگرفت.

وی اظهار داشت: در آینده ای نزدیک در نظر داریم همه فارغ التحصیلان بیکار در سایتی ثبت نام کنند و به مدت یکسال در راستای رشته مربوطه آموزش هاي مهارتي و لازم را ببینند ودر این مدت زماني بیمه شوند.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد دستگاهی استخدام نیرویی داشته باشد این گروه از جوانان آموزش دیده برای اشتغال در اولویت قرار خواهند گرفت.

فلاح جلودار اظهار داشت: امروزه بزرگترین ثروت و سرمايه یک کشور دانش و منابع انسانی است و در شان مردم مازندران نیست که با وجود این همه نخبگان و مراکز آموزشی جزء استان های کمتر توسعه یافته باشد.

فلاح بیان داشت : برگزاری چنین نشست هایی برای رفع مشکلات مازندران بسیار تاثیر گذار است از امكانات و ظرفيت هاي مازندران براي توسعه و پيشرفت بايد بهتر استفاده شود و استانداری آمادگی دارد که در هر زمانیکه دانشگاها اعلام کنند این نشست ها را برگزار کند.