آغاز اکران 60 فیلم هنرمندان جهان در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلم های جشنواره بین المللی یاس از صبح یکشنبه در سینما بهمن آمل و 22 نقطه و پارک ساحلی مازندران آغاز شد.

حسین مسافرآستاه دبیر دومین جشنواره بین المللی فیلم یاس در حاشیه مراسم اکران فیلم ها گفت: تعداد 700اثر داخلی وخارجی از هنرمندان 44کشور دنیا به دبیرخانه دومین جشنواره بین المللی فیلم یاس ارسال شد که از این شمار 510 اثر داخلی و 190 اثر هنرمندان خارجی از 44 کشور دنیا بوده است.

وی افزود: با نظر هیات داوران این جشنواره تعداد 60 فیلم منتخب شامل هفت فیلم ویدویی خارجی و 53 فیلم داخلی در روزهای برگزاری این جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد.

مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری ادامه داد: با هماهنگی مسئولان استان مازندران 22 مکان ساحلی طرح دریا وپارک های مازندران فیلم های منتخب جشنواره پخش شد.

مسافرآستانه به فیلم های منتخب این جشنواره در بخش ها مختلف اشاره کرد وافزود: 7اثر خارجی وسه اثر ایرانی برای بخش بین الملل این جشنواره انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: 20 اثر دربخش خاطره یاس ها ، 20 اثر دربخش رویش یاس ها ، 10اثر دربخش پویانمایی وانیمیشن از دیگر اثار منتخب این جشنواره است.

وی یادآورشد: فیلم های منتخب جشنواره بین المللی یاس در دوسالن سینمای بهمن آمل ومجتمع فرهنگی وهنری ولی عصر آمل اکران می شود و تماشای آن برای علاقمندان رایگان است.

به گزارش مهر، آیین افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم یاس شنبه شب در هتل نارنجستان نور برگزار شد.