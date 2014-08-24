بیمارستان نوسازی شده اروندکنار قابلیت استفاده ندارد

محمد سعید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متاسفانه برخورد وزرات بهداشت و درمان در خصوص مسئله بیمارستان اروند کنار آبادان شیوه مناسبی نيست که انتظار می رود با توجه به نیاز منطقه در این رابطه از سوی این وزارت توجه بیشتری صورت بگیرد.

وی افزود: روند ساخت فیزیکی بیمارستان به اتمام رسیده اما در بحث تامین تجهیزات و کادر پرسنلی کوتاهی شده است. پیگیری و تجهیز این بیمارستان برعهده دانشگاه علوم پزشکی و اداره بهداشت و درمان استان بوده که تاکنون هیچ گونه فعالتی مفیدی در این زمینه صورت نگرفته است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساختمان نوساز و بدون استفاده این بیمارستان در اثر گذر زمان دچار فرسودگی شده است. احداث این بیمارستان تا حدودی نیاز به مراکز درمانی در منطقه را کاهش می دهد که در همین راستا خواستار رسیدگی فوری مسئولان مربوطه به این مسئله هستیم.

انصاری با بیان اینکه استاندار خوزستان در این خصوص وعده هایی دادند که تاکنون عملیاتی نشده است، گفت: یکی از وظایف مدیران خدمت رسانی به مردم است اما مسئولان مربوطه در این خصوص کوتاهی می کنند و به هیچ عنوان به فکر از بین رفتن انسان ها در اثر دوری راه و نبود بیمارستان نیستند.