  1. استانها
  2. قم
۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

با برگزاری مسابقات انتخابی/

تکواندوکاران برتر دختر در قم معرفی شدند

تکواندوکاران برتر دختر در قم معرفی شدند

قم - خبرگزاری مهر: پس از دو ماه اردوی آماده سازی و طی مسابقاتی، تکواندوکاران برتر دختر استان قم شناخته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تکواندو نونهالان دختر استان قم، صبح یکشنبه و به میزبانی خانه تکواندو قم در 9 وزن برگزار شد و نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات کشوری مشخص شدند.

نفرات برتر این مسابقات در وزن های اول تا دهم به جز وزن دوم که نماینده‌ای از استان شرکت نکرده بود به این ترتیب به مسابقات کشوری معرفی شدند: آتوسا حقی، شیدا باوفا، عطیه براتی، نگار اسکندری، معصومه خوش دست، فاطمه زهرا مهدوی، مائده کریمی، فاطمه زحلی، زهرا امیری نژاد.

مسابقات کشوری نونهالان در روزهای شنبه و یکشنبه 8 و 9 شهریورماه در ایلام برگزار می‌شود که نمایندگان استان قم پنجشنبه به این مسابقات اعزام خواهند شد.

گفتنی است سرمربیگری تیم نونهالان استان قم را فردوس چوبین به عهده دارد.

 

کد مطلب 2356108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها