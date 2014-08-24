تکواندوکاران برتر دختر در قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تکواندو نونهالان دختر استان قم، صبح یکشنبه و به میزبانی خانه تکواندو قم در 9 وزن برگزار شد و نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات کشوری مشخص شدند.

نفرات برتر این مسابقات در وزن های اول تا دهم به جز وزن دوم که نماینده‌ای از استان شرکت نکرده بود به این ترتیب به مسابقات کشوری معرفی شدند: آتوسا حقی، شیدا باوفا، عطیه براتی، نگار اسکندری، معصومه خوش دست، فاطمه زهرا مهدوی، مائده کریمی، فاطمه زحلی، زهرا امیری نژاد.

مسابقات کشوری نونهالان در روزهای شنبه و یکشنبه 8 و 9 شهریورماه در ایلام برگزار می‌شود که نمایندگان استان قم پنجشنبه به این مسابقات اعزام خواهند شد.

گفتنی است سرمربیگری تیم نونهالان استان قم را فردوس چوبین به عهده دارد.