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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳

توصیه های پزشکی به زائران خانه خدا/ داروهای ممنوعه

توصیه های پزشکی به زائران خانه خدا/ داروهای ممنوعه

معاون حج عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از زائران بیت الله الحرام خواست داروهای اختصاصی را که مصرف می کنند در ایام حج تمتع همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مقصودی نژاد با اعلام اینکه در حج تمتع سال جاری حدود ۶۲ هزار زائر از ایران به بیت الله الحرام اعزام می شوند، درباره داروهای ممنوعه در عربستان گفت: تعداد این داروها ۱۰ تا ۲۰ عدد است و پزشکان کاروانها و مسئوولان نیروی انتظامی در فرودگاه ایران در صورتی که این داروها همراه زائر باشد، به فرد اعلام می کنند.

وی در خصوص تمهیدات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ایران در ایام حج تمتع سال جاری گفت: تمام تمهیدات لازم در نظر گفته شده است.

مقصودی نژاد، رعایت رژیم غذایی مناسب، پرهیز از پیاده روی و داشتن استراحت کافی را از نکات مهم برای حجاج در ایام حج تمتع در جهت حفظ سلامت اعلام کرد.

کد مطلب 2356109

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