به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه به همراه هیأتی، از فرماندهی مهمات نیروی هوا فضای سپاه بازدید کرد.

در جریان این بازدید جانشین فرمانده کل سپاه به همراه جانشین فرمانده نیروی هوا فضای سپاه و جمعی از کارشناسان و مسئولین از نمایشگاه نو آوری‌ها، ابداعات و تکمیل و بومی سازی برخی پروژه‌های نیروی هوا فضای سپاه بازدید کرد.

سردار سلامی پس از بازدید از نمایشگاه و شنیدن گزارش متخصصان این مرکز با تقدیر از تلاش‌های آنان، رهنمودهایی در راستای ارتقای توانمندی، توان رزم و انجام هر چه بهتر مأموریت های محوله ارائه و آمادگی همه جانبه پاسداران در راه دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را خواستار شد.

وی بخش مهمی از حیات، آبرو، عزت، بقاء و امنیت کشور را مرهون تلاش های پاسداران دانست و اظهار داشت: مجموعه این تلاش‌ها باعث ایجاد قدرت عکس العمل ما در برابر دشمنان قسم خورده انقلاب می شود.

سردار سلامی در پایان این بازدید با حضور در آسایشگاه پرسنل وظیفه این مرکز از وضعیت امکانات، تغذیه، برنامه های روزانه و آموزش های عقیدتی سیاسی در نظر گرفته شده برای سربازان ابراز رضایت کرد.