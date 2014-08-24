مطالعه احداث 4 تقاطع غیرهمسطح در خرم آباد/ ورودی های شهر ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به اجرای چند پروژه تقاطع غیرهمسطح در شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: مطالعات مربوط به چهار پروژه تقاطع غیرهمسطح انجام شده است.

بازوند عنوان کرد: به رغم اینکه این مطالعات خوب بود که توسط خود شهرداری انجام شود ولی به دلیل نداشتن نیروی متخصص با صرف هزینه هایی به پیمانکار واگذار شد.

عملیات اجرایی دو تقاطع غیرهمسطح خرم آباد آغاز شد

وی با بیان اینکه از تعداد چهار تقاطع غیرهمسطح خرم آباد عملیات اجرایی دو پروژه آغاز شده است بیان داشت: یکی از این پروژه پل جهادگران خرم آباد است که عملیات اجرایی آن بعد از سه سال وقفه از سر گرفته شد.

استاندار لرستان تقاطع غیرهم سطح گلدشت را از دیگر پروژه های آغاز شده در خرم آباد برشمرد و یادآور شد: این تقاطع غیرهم سطح نیز یک پروژه بسیار بزرگ محسوب می شود.

بازوند با بیان اینکه اجرای این پروژه نیازمند احداث 700 شمع بتنی است ادامه داد: در مجموع 102 میلیارد تومان برای احداث این تقاطع غیر همسطح هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح گلدشت خرم آباد به دستگاه شمع کوب نیاز است تصریح کرد: مطابق اعلام پیمانکار پروژه این دستگاه هفته آینده وارد استان شده و کار آغاز می شود.

اجرای 2 تقاطع غیرهمسطح در بلوار 60 متری خرم آباد

استاندار لرستان این تقاطع غیر هم سطح و پروژه مجتمع تجاری مسکونی کیو را دو پروژه ای دانست که در بهبود وضعیت مبلمان شهری خرم آباد موثر خواهند بود و بیان داشت: همچنین تقاطع غیرهمسطح بلوار 60 متری خرم آباد به محل سایت مسکن مهر نیز در دستور کار قرار دارد.

بازوند ادامه داد: برای احداث این تقاطع غیرهمسطح در حال مذاکره با وزارت راه و شهرسازی هستیم که بتوانیم هزینه این پروژه را از محل اعتبارات مربوط به زیرساختهای مسکن مهر تامین کنیم.

وی تقاطع غیرهم سطح انتهای بلوار 60 متری را از دیگر پروژه های در دستور کار برشمرد و افزود: با توجه به اتمام پروژه پل 9 دی طی روزهای آینده با احداث این تقاطع غیر همسطح به دنبال اتصال بلوار 60 متری به جاده الشتر هستیم.

ساماندهی ورودی های شهر خرم آباد

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای انجام شده در ورودی های شهر خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه متاسفانه ورودی های مرکز لرستان وضعیت مناسبی ندارند.

بازوند با اشاره اجرای طرح ساماندهی ورودی شهر خرم آباد از سمت بروجرد و در مسیر جاده کمالوند تصریح کرد: در این محل احداث پارک، مسجد و پارکینگ در حال انجام است.

وی با اشاره به اجرای فاز نخست این پروژه با ارتقای فضای سبز و کاشت درختان افزود: امسال امیدواریم این طرح را تکمیل کنیم و بحث کانال و کمربند سبز در این منطقه را تا ورودی شهر ادامه دهیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه در سال 94 ورودی شهر خرم آباد از سمت خوزستان را ساماندهی خواهیم کرد بیان داشت: مسجد و پارک در دست احداث در ورودی شهر خرم آباد امید می رود تا 22 بهمن ماه امسال به اتمام برسد.

330 میلیارد تومان سرمایه گذاری در احداث مجتمع مسکونی تجاری کیو

استاندار لرستان به اجرای پروژه مجتمع مسکونی تجاری کیو اشاره کرد و ادامه داد: این پروژه بزرگ نیز در زمینی به زیربنای 17 هزار و 500 مترمربع احداث می شود.

بازوند با اشاره به احداث این مجتمع در مساحت 150 هزار مترمربع و در 30 طبقه عنوان کرد: همچنین با توجه به وجود آبهای زیرزمینی در محل احداث پروژه تنها امکان احداث دو طبقه منفی در این مجتمع وجود داشت.

وی با اشاره به احداث 441 پارکینگ در طبقه اول و 593 پارکینگ در طبقه دوم مجتمع مسکونی تجاری کیو تصریح کرد: همچنین سه طبقه برای احداث فروشگاه مرکزی، هایپر مارکت، رستوران و فضاهای ورزشی در نظر گرفته شده است.

استاندار لرستان با اشاره به وجود 2 برج مسکونی به ارتفاع 25 طبقه در این مجتمع ادامه داد: میانگین واحدهای مسکونی تا 9 طبقه 120، 130 و 140 متری بوده و در 6 طبقه نیز واحدها از 196 تا 200 مترمربع مساحت دارند.

بازوند با اشاره به وجود چند واحد 402 متری در طبقات بالای این مجتمع بیان داشت: نزدیک به 330 میلیارد تومان سرمایه گذاری در احداث این پروژه با حضور هلدینگ متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت خواهد گرفت.