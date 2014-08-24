بهره برداري از 30 طرح آب و فاضلاب طی هفته دولت در هرمزگان

حسین خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب بیان داشت: امسال اين طرح ها با اعتباری بالغ بر 455 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و بخش خصوصی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

خادمي افزود: بیش از 20 طرح نیز با اعتباری بالغ بر 1500 میلیارد ریال تا پایان سال جاری به بهره برداری مي رسد كه در بخش آب اجراي طرح آبرساني جگين – جاسك با اعتباري بيش از يك هزار 700 ميليارد ريال از مهمترين اين طرح هاست.

وي افزود: اين طرح تاكنون 85 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و طول خط انتقال آن 124 كيلومتر بوده كه 110 كيلومتر آن اجرا شده است.

وي گفت: در بخش فاضلاب نيز پروژه فاضلاب شهرهاي رودان و ميناب ازجمله طرح هاي مهم فاضلاب است كه پيش بيني مي شود تا پايان امسال به بهره برداري برسد.

خادمي افزود: همچنين احداث آبگیر، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال، مخازن، تصفیه خانه، شبکه های توزیع، احداث آزمایشگاه، احداث تصفیه خانه فاضلاب و احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب از ديگر پروژه هاي بخش آب و فاضلاب است كه با بهره برداری از این پروژه ها بسیاری از مشکلات بخش آبرساني و جمه آوري فاضلاب رفع خواهد شد.

رشد 22 درصدي اجرای طرح هاي فاضلاب در استان

وي در ادامه با اشاره به اينكه اجرای طرح های فاضلاب شهرهای استان در دولت یازدهم شتاب بیشتری گرفته، گفت: اجرای شبکه های فاضلاب شهرها نسبت به سال قبل 22 درصد افزایش داشته و ساخت تصفیه خانه شهرهای میناب و رودان که پيش از اين متوقف شده بود ،در نیم سال دوم سال 92 مجددا اجرايي شد که اميدواريم تا پایان سال 93 بتوانیم نسبت به تکمیل و بهره برداری آنها اقدام کنیم.

وي با بيان اینکه یکی از شاخص های مهم توسعه در شهرها اجرای طرح فاضلاب است، گفت: در حال حاضر بیش از 42 درصد از جمعیت شهرهای استان و 75 درصد از جمعيت شهر بندرعباس از خدمات شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب بهره مند هستند.