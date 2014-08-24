به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری امروز در نشستی خبری در وزرت اقتصاد به مناسبت هفته دولت از رشد 48 درصدی درآمدهای مالیاتی در 5 ماهه سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت 23 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 15 هزار و 600 میلیارد تومان بود و حدود 48 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوبه بودجه، 93 درصد تحقق یافته که این رقم در مدت مشابه سال قبل 83 درصد بوده است، بنابراین با 10 درصد رشد مواجه شده است، اظهار امیدواری کرد که این مسیر تا پایان سال جاری ادامه یابد.

عسکری درباره افزایش میزان درآمدهای مالیاتی همزمان با رکود اقتصادی نیز گفت: سازمان مالیاتی در بخش تولید و فعالیت های تولیدی زمانی مالیات دریافت می کند که بنگاه به سود رسیده باشد، بنابراین اگر در بخش رکود باعث زیان شده باشد و سودآوری وجود نداشته باشد، نظام مالیاتی، مالیات طلب نمی کند.

وی با بیان آنکه تنها از 50 درصد ظرفیت موجود اقتصاد مالیات دریافت می شود، گفت: اقتصاد ایران براساس شاخص قدرت برابری خرید جزو 20 کشور بزرگ دنیاست ولی 50 درصد آن هنوز به نظام مالیاتی نپیوسته است.

عسکری درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: تنها در حلقه های آخر که عمدتا عمده فروشی و خرده فروشی هستند با مشکل مواجه شدیم که تلاش شده با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، این خلاها برطرف شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: براساس بسته خروج از رکود ظرفیت های قانونی مناسبی فراهم شده که مطابق آن برای کسانی که در بورس بازارگردانی می کنند در صورت وجود شرایط رکودی برای بازارگردانان معافیت مالیاتی لحاظ خواهد شد. براساس این بسته سرمایه گذاران خارجی نیز تا 50 درصد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

وی گفت: هرچند متوسط مالیات کشور طی 5 ماهه امسال 48 درصد رشد داشته اما مالیات اصناف با 34 درصد افزایش مواجه شده لذا این بخش هنوز به متوسط کشور نرسیده اند. اگر مؤدی در بخش اصناف با رشد 1000 درصدی پرداخت مالیات مواجه شده این امر به دلیل کتمان آن در سال های گذشته بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط طلافروشان، و بیان اینکه هنوز از نحوه پرداخت مالیات توسط این صنف راضی نیستیم، به جلسه سازمان مالیاتی با رییس اتحادیه طلا و جواهر اشره کرد و گفت: قرار بود در فاکتورهای طلا تغییراتی انجام شود که هنوز این امر انجام نشده اما انتظار داریم طلافروشان نیز نسبت به قانون تمکین کنند و مالیات را به درستی به دولت ابراز کنند.

وی با بیان اینکه مالیات به اضافه ارزش ملک، مالیات بر عایدی سرمایه محسوب می شود، گفت: این مالیات نسبت به املاکی که در گذشته تولید شده ابلاغ می شود و به اراضی کشاورزی عایدی سرمایه تعلق نمی گیرد.

عسکری با اشاره به دریافت مالیات از موسسات مالی غیرمجاز، گفت: سازمان امور مالیاتی از موسسات غیرمجاز که از بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند، مالیات دریافت خواهد کرد. یکی از موسسات غیرمجاز در سال گذشته 35 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند و این در حالی است که اکثر موسسات مالی غیرمجاز سالانه 7 تا 8 میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند.

وی گفت: مالیات حقوق بگیران 6 تا 7 درصد مالیات است و 94 درصد مابقی را بخش های دیگر اقتصاد پرداخت می کنند که 55 درصد آن توسط اشخاص حقوقی پرداخت می شود.

عسکری در ادامه در مورد مالیات خانه های خالی گفت: دریافت مالیات از خانه های خالی تصویب شده که منتظر ابلاغ آن هستیم که با 8 بند برگشتی اصلاح قانون مالیات ها که به صحن علنی مجلس ارایه می شود، این موضوع دیده شده که با تایید شورای نگهبان آن را اجرا خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه چلوکبابی ها و فست فودها مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، گفت: هنوز از این گروه از مشاغل ثبت نام به عمل نیامده است و فعالان این بخش که مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کنند از مردم سوءاستفاده کرده و اقدام آنها نوعی جیب بری است. تنها رستوران ها و تالارهای پذیرایی مجوز دریافت مالیات بر ارزش افزوده را دارند.

عسکری با اشاره به اینکه نظام مالیاتی در سال های اخیر دنبال ایجاد تحول گسترده بوده است، اظهار داشت: تحولات اساسی در نظام مالیاتی کشور ایجاد شده و نتیجه مناسبی از این تغییر و تحول بدست آمده است.

وی درباره بخشی از اصلاحات صورت گرفته در این بخش، اظهار داشت: ایجاد زیرساخت ها، اصلاحات اساسی در قانون و فرآیند نظام مالیاتی متناسب با اقتضائات جدید از جمله اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره اصلاح قانون مالیات های مستقیم، گفت: بخش اعظم اصلاح این لایحه تا انتهای اسفند ماه سال گذشته تصویب شد و تنها 8 بند آن به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت که این کمیسیون نیز پس از بررسی هشت بند را به صحن علنی مجلس می برد.

وی درباره هشت بند برگشتی گفت: تعیین ارزش معاملات املاک مالیات بر عایدی سرمایه (پایه جدید مالیاتی)، معافیت ها و مشوق های تولیدی و سرمایه گذاری، تعطیلی مالیاتی و اعتبار سرمایه گذاری از بندهای برگشتی بوده که توسط کمیسیون اقتصادی بررسی شده است. بخش اعظم اصلاح قانون در مجلس تصویب شده و امیدواریم 8 بند دیگر نیز بزودی نهایی شود.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از تدوین پیش نویس اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: کارهای کارشناسی آن تمام شده و در کارگروه تدوین و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش نویس آن به اتمام رسیده است.

عسکری با بیان آنکه طرح جامع مالیاتی در نیمه دوم سال جاری سرعت بیشتری می گیرد، اظهار داشت: علاوه بر سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه، هفت استان جدید به طرح پایلوت جامع مالیاتی می پیوندند.

وی درباره طرح خروج از رکود غیرتورمی در حوزه مالیات نیز گفت: سیاست های مختلفی در این بسته تدوین شده که بخشی از آن به بخش های مالیاتی نیز ارتباط دارند به نحوی که زمینه اجرای برخی از سیاست ها توسط دولت وجود و برخی دیگر نیز نیاز به اصلاح قانون دارد که دولت در لایحه تقدیمی حمایت از تولید به مجلس این موارد را مدنظر قرار داده است.

عسکری در پاسخ به پرسشی درخصوص نامه رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکلات مالیاتی، گفت: سازمان امور مالیاتی بابت مطالبات مشکوک الوصول بانک ها در صورتی که بدرستی احقاق نشده باشد آن را به عنوان درآمد محسوب کرده و از آن مالیات دریافت می کنند. سازمان امور مالیاتی مشکلی برای افزایش سرمایه بانک ها ندارد و برای این امر تنها حق تمبر به عنوان مالیات دریافت می کند.