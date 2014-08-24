افتتاح كارگاه زيور و آبگينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي به مناسبت هفته دولت در سنندج

رسول اشتودان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: کارگاه زیور و آبگینه صنایع دستی و هنرهای سنتی در خانه امین الاسلام سنندج در هفته دولت افتتاح می شود.

وی از دیگر طرح های قابل افتتاح در هفته دولت را احداث راه دسترسي به منطقه نمونه گردشگري نجنه در شهرستان بانه ذکر کرد و افزود: اعتبارات اين طرح ها از محل اعتبارات استاني و ملي تامين شده است.

وی عنوان کرد: برای بهره برداری از این دو طرح درهفته دولت 2 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان از برپايي نمايشگاه صنايع دستي و سوغات در شهرستان سقز نيز خبر دادو اظهار داشت: دستاوردهای صنایع دستی و سوغات استان در 30 غرفه از امروز دوم شهریور ماه در اين نمايشگاه به نمایش در آمده است.

چاپ 10 هزار نقشه راهنماي گردشگري جنگ براي كاروان راهيان نور كشور

اشتودان در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام شده در زمینه گردشگری جنگ با توجه به حضور کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی استان اشاره کرد و گفت: 3 پايگاه اطلاع رساني گردشگري جنگ در قالب راهيان نور در شهرستان سنندج(باشگاه افسران) مريوان(ميدان استاديوم) و بانه( پارك 15 خرداد) برپاشده است .

وی عنوان کرد: تاکنون 10 هزار برگ نقشه راهنماي گردشگري جنگ براي كاروان هاي راهيان نور كشور كه وارد استان كردستان مي شوند،چاپ و منتشر شده است.

مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان ادامه داد: بازديد رايگان كاروان راهيان نور كشور از موزه مردم شناسي ( خانه كرد) و موزه باستان شناسي و نصب 10 عددبنر در مبادي ورودي شهرها و استقبال از راهيان نور از دیگر برنامه هاي اين اداره كل در ارتباط با سفر معنوی زیارتی كاروان هاي راهيان نور است.