حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت از ابتدا همراه بوده است با یاد و خاطره انسان‌های با اخلاصی که برای همیشه الگوی بی‌بدیل دولت‌مردان جمهوری اسلامی شدند.

وی گفت: شهیدان رجایی و باهنر، دو انسان آرمانی و خودساخته به خدا پیوسته‌ای بودند که پست و مقام، آنها را شیفته خود نساخت که برای همیشه حسرت دوستی و محبت بر دل پست و مقام باقی ماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: در هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان نظام مظلوم جمهوری اسلامی و شهدای دولت، از زحمات و تلاش‌های مخلصانه مردان خدایی دولت کریمه نظام ولایی تقدیر بعمل می‌آید که سنت بسیار پسندیده‌ای است و این سنت از تاکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) می‌باشد، بنابراین هم مردم می‌بایست قدر زحمات دولتمردان خود را بدانند و از تلاش‌های آنها تقدیر بعمل آورند و هم دولتمردان قدر این مردم نجیب و قدرشناس خود را بدانند که در همه مراحل با تحمل همه کمبودها و نارسایی‌ها، صبر و استقامت را پیشه خود می‌سازند و از مسئولان حمایت می‌کنند.

به گفته حجت‌الاسلام اسکندری، تا زمانی که این همدلی و همراهی بین دولت و ملت در زیر سایه رهبری الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، شاهد اقتدار و سربلندی و عزت و عظمت ایران اسلامی خواهیم بود و دشمنان قادر نخواهند بود کشور اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را مورد تاخت و تاز خود قرار دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در پایان تاکید کرد: اتحاد، وحدت و هوشیاری امت مثال زدنی اسلامی و موفقیت دولت‌مردان با همت و با اخلاص را از خداوند متعال خواستاریم.