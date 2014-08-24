آنچه در بضاعتمان بود برای رسیدن به قله های روشن سلامت نثار کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در بیست و چهارم خرداد سال 1392 ملت بزرگ ایران با خلق حماسه‌ای سترگ، مسیر آینده کشور و سرنوشت خویش را بر سپیدی برگه‎‌های رأی نقش زدند. مردم این مرز و بوم، آن روز به اعتدال، تدبیر و مردم سالاری «آری» گفتند تا زندگی در پناه آرامش را تجربه‌ای دوباره کنند. امروز و در آغازین روز هفته دولت 1393، پس از یک سال کار و تلاش دولت یازدهم، می‌توان رویش جوانه‌های امید را در گوشه و کنار این سرزمین کهن به تماشا نشست؛ امیدی که حاصل تلاشی گسترده در تمامی عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بوده است. تلاشی که سرمشق از مشی کریمانه بزرگ مردانی چون شهیدان رجایی و باهنر دارد.

اینجانب و همکارانم از آن هنگام که با ملت شریف ایران، شهدا و امام راحل پیمان بستیم، لحظه‌ای از پای ننشستیم. وظیفه خود را خدمت به مردم دانستیم و آن چه در بضاعت‌مان بود برای رسیدن به قله‌های روشن سلامت نثار کردیم. امروز خدای مهربان را شاکریم که در جای جای این کشور پهناور می‌توان لبخند رضایت را بر لب کسانی دید که دردشان التیام و جان‌شان آرام یافته است. پیمودن این راه اما میسر نشد مگر با راهنمايي و ابلاغ سیاستهای کلان سلامت از سوی مقام معظم رهبری و پشتیبانی بی‌دریغ رئیس جمهور محترم که نقطه اتکای این حرکت ملی بودند. همراهی قوای مقننه و قضائیه نیز بر سرعت این حرکت افزود تا امروز با افتخار اعلام کنیم هزینه درمانهای بستری در بيمارستان­هاي دولتي از 37 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش یافته، برنامه تحول بهداشتی روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ آماده، نوسازی اورژانس و بيمارستانهاي كشور آغاز شده است.

اینک و همزمان با فرا رسیدن هفته دولت، با توکل بر خدای بزرگ، دلگرمی به حمایت مسئولان ارشد نظام و همدلی همه خادمان عرصه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در برابر ملت بزرگ ایران سر تعظیم فرود می‌آوریم و با آنها پیمان می‌بندیم که این راه را ادامه دهیم.