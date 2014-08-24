75 طرح گازرسانی در زنجان به بهره برداری می رسد/ بهره مندی 46.5 درصد جمعیت روستایی از گاز طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: طی هفته دولت 36 طرح گاز رسانی روستایی، سه جایگاه CNG، سه ساختمان اداری، 30 واحد صنعتی و مجتمع و دو هزار و 244 واحد مسکونی مهر به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: برای افتتاح این پروژه ها اعتباری بالغ بر 35 میلیارد و 415 میلیون تومان از محل اعتبارات شرکت ملی گاز ایران هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان، تعداد کل شهرهای استان را 21 شهر اعلام کرد و گفت: از این تعداد 19 شهر زنجان از نعمت گاز برخوردارند و از این آمار تنها شهر گرماب و چورزق در سال 92 به بهره برداری رسیده اند و جهت تکمیل عملیات گاز رسانی آنها 25 هزار و 801 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

عسگریان تاکیدکرد: از دو شهر باقی مانده شبکه گاز رسانی شهر زرین رود با 23 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا و شبکه داخلی و تغذیه گازرسانی به شهر نو بهار در دست طراحی است.

وی در ادامه درصد بهره مندی خانوار شهری از گاز طبیعی در استان را 98,7 درصد اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان یاد آورشد: تعداد روستاهای دارای سکنه استان 908 روستا می باشد که تعداد 222 روستا بهره مند از گاز و عملیات گاز رسانی در 86 روستا تدوام دارد.

عسگریان گفت: تعداد روستاهای بهره مند از گاز تا پایان مهرماه 90 ، 110 روستا و با درصد بهره مندی 29 درصد بود که از مهرماه سال 90 نسبت به تهیه فاز اول طرح جامع گاز رسانی به روستاهای استان سرعت فزاینده ای یافت .

وی تصریح کرد: در مدت کمتر از دو سال تعداد روستاهای بهره مند به 22 روستا و با درصد بهره مندی 46,5 صدم درصد رسید که نشانگر افزایش102درصدی از نظر تعداد می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان، نرخ بهره مندی خانوار روستایی از گاز را 46,5 درصد عنوان کرد.

عسگریان افزود: نرخ کل خانوارهای شهری و روستایی بهره مند از گاز استان 79,6 درصد می باشد.